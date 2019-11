Controversele cărţii publicate de Traian Berbeceanu. Foştii săi anchetatori cer scoaterea ei de pe piaţă

„Niciodată nu am fost mai determinat ca acum, să public urmarea „Radiografiei unei mârşăvii judiciare"! O carte pe care unii o vor interzisă! O carte cu fapte şi personaje reale”, a scris Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, după ce, potrivit newsonline.ro, fostul procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată Alba Iulia, Ioan Mureşan, fostul procuror DIICOT- Nicolae Cean şi ofiţerul BCCO Alba Iulia, Alin Muntean - suspendat din funcţie, au deschis un proces la Judecătoria Sectorului 2 din Bucureşti în care au solicitat magistraţilor să interzică editurii să mai publice cartea „Radiografia unei mârşăvii judiciare”, scrisă de Traian Berbeceanu.



„Hopaaaa! Cui îi este frică de adevăr? Cine îşi doreşte ca adevărul să nu se afle vreodată? Cine sunt cei care au ieşit in spaţiul public, în mass-media, cu declaraţii mincinoase, iar acum, când este publicat adevărul, se tăvălesc de supărare?”, a mai scris Traian Berbeceanu, după ce foştii săi anchetatori au solicitat retragerea volumului său de pe piaţă şi daune de 15.000 de euro de la Berbeceanu, pentru stricarea imaginii lor.

Din august, Traian Berbeceanu şi-a lansat cartea autobiografică, numită „Radiografia unei mârşăvii judiciare”.

„Între coperţile acestei cărţi vă sunt dezvăluite modalităţile perfide şi ilegale prin care reprezentanţi ai unor instituţii judiciare şi-au dat mâna cu lideri ai crimei organizate, sprijiniţi fiind de lucrători ai serviciilor de informaţii, urmărind inculparea mea cu orice preţ pentru fapte imaginare şi înlăturarea mea de la conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia. Toate aceste acţiuni au fost generate de teama că, împreună cu echipa mea, obţinusem probe care ar fi putut conduce la demararea unor dosare penale pe numele unora dintre ei, la redeschiderea unor cauze în care fuseseră anterior cercetaţi ori la iniţierea unor cercetări disciplinare”, a relatat Traian Berbeceanu.

Odiseea lui Traian Berbeceanu

În 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi apoi arestat preventiv, pentru o lună, într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea ilegală a unor grupări infracţionale. Poliţistul din Deva a fost înlăturat de la conducerea BCCO Alba, însă ulterior şi anchetatorii săi au fost puşi sub învinuire de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţia că au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu. Potrivit DNA, fostul procuror şef al DIICOT Alba Ioan Mureşan şi cei doi complici ai săi, fostul procuror Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, încercând să îl reducă la tăcere şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina. În urma anchetei, Ioan Mureşan a fost suspendat din funcţia de procuror şi înlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia. În 30 iunie 2016, la doi ani de la începerea judecării pe fond a procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul penal, iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare. În schimb, Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. Soluţia Completului de 3 judecători a fost contestată, iar judecarea apelului are loc tot la ÎCCJ, sentinţa finală urmând să fie pronunţată de Completul de 5 judecători. Dacă decizia instanţei de fond va fi menţinută, după finalizarea definitivă a procesului, Traian Berbeceanu va trebui să primească peste 100.000 de euro, daune morale şi materiale de la foştii săi anchetatori.

Traian Berbeceanu a lucrat în Poliţie timp de 25 de ani, până la pensionarea sa din 2018 şi a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”. Potrivit rechizitoriului, acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoţi de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare şi angajaţii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală şi pagube de alte câteva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgică a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurată în vara anului 2006, în urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu şi de procurorul şef delegat de la DIICOT – Sibiu, la acea vreme, Laura Codruţa Kövesi.

