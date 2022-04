Cetatea Devei a devenit un şantier uriaş. Imaginile aeriene arată transformarea fortului medieval VIDEO

Palatul Princiar (Incinta 1) a Cetăţii Devei, zona cu cele mai vechi monumente din ansamblul medieval, a fost acoperit cu schele, iar muncitorii lucrează la restaurarea acestuia.

În acelaşi timp, sunt reconfigurate staţiile de urcare şi coborâre a noii telecabine de pe Dealul Cetăţii. Şantierele întinse din cetatea Devei au afectat incintele 2 şi 3 ale acesteia, în principal drumul pietonal din cetate.

Maşinile care transportă muncitori şi materiale de construcţii au dislocat porţiuni mari din pavajele de piatră ale drumului amenajat în perioada 2013 – 2016, la restaurarea celorlalte incinte. Au fost dislocate şi cteva dintre stâncile din zona Palatului medieval.



Cetatea Devei. VIDEO: Daniel Guţă. ADEVĂRUL





Constructorii au obligaţia să remedieze toate zonele afectate în timpul lucrărilor, până la finalizarea proiectului, spune Florin Oancea, primarul Devei. Potrivit acestuia, în vara anului 2023, lucrările la incinta I a Cetăţii Devei vor fi finalizate, în timp ce noua telecabină şi staţiile sale vor fi funcţionale până în vara acestui an.



Şantierul văzut de sus Foto Daniel Guţă



Lucrările de refuncţionalizare a Incintei I, în valoare de 16,6 milioane de lei, sunt finanţate cu fonduri europene. Ele vizează reabilitarea monumentelor turnul porţii, curtea mică, magazia de arme, palatul princiar, pivniţele, corpul de gardă, arestul, temniţa şi a versantului cu stânci dislocate în urma exploziei din 1849. Se va interveni pe o suprafaţă de peste 2.000 de metri pătraţi.



În Cetatea Devei. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Potrivit proiectului, zidurile vor fi consolidate, turnurile vor fi reabilitate, planşeele intermediare şi şarpanta din lemn vor fi refăcute, uşile şi ferestrele vor fi închise cu tâmplărie din lemn. Zona va fi branşată la reţeaua de apă şi canalizare, va fi iluminată arhitectural şi dotată cu sisteme de supraveghere video. Termenul de realizare a investiţiei este de doi ani.

Celelalte două incinte, exterioare, ale Cetăţii Devei au fost reabilitate în perioada 2013 – 2016, printr-un alt proiect finanţat de UE, estimat la nouă milioane de euro.



Cetatea Devei. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Al doilea şantier deschis în Cetatea Devei are ca scop modernizarea ascensorului de pe Dealul Cetăţii şi a staţiilor acestuia. O nouă telecabină, cu o capacitate de peste 30 de persoane, a fost adusă şi montată la începutul acestui an, în locul vechiului lift, inaugurat în 2003. Investiţia finanţată din bugetul local se ridică la 15,3 milioane de lei, iar lucrările vor trebui finalizate în acest an.



Cetatea Devei. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Povestea Cetăţii Devei

Cetatea Devei a fost în trecut una dintre aşezările militare strategice ale Transilvaniei. Fortăreaţa ridicată pe un deal al munţilor Poiana Ruscăi datează din secolul al XIII-lea, iar în istoria ei a fost considerată unul din locurile de necucerit. Potrivit istoricilor, cetatea regală a Devei care cuprindea un domeniu întins a intrat în 1444 în posesia lui Ioan de Hunedoara, voievodul Transilvaniei.



Cetatea Devei înainte de începerea lucrărilor. ADEVĂRUL

Conform documentelor din secolele trecute, Cetatea Devei era compusă din trei incinte succesive, legate în spirală. Prima şi cea de-a doua incintă aveau forme ovoidale, iar cea de-a treia era reprezentată de un traseu semicircular. Pe latura sudică exista un palat datând, potrivit istoricilor, din secolul XIII, iar pe latura nordică o altă clădire supraetajată.

În 1579, în cetatea Devei a fost întemniţat şi a murit episcopul Francisc Dávid (1520 – 1579), predicatorul protestant şi episcopul întemeietor al Bisericii Unitariene din Transilvania. În vremea răscoalei din 1784, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, cetatea a fost loc de refugiu pentru nobilime. Cetatea Devei a fost distrusă de în urma unei explozii petrecute în 13 august 1849, în depozitul de muniţii. În explozie au pierit soldaţii din garnizoana cetăţii.

