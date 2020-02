Adolescenţii care au devastat biserici, capturaţi de poliţişti. Ce a relatat un preot călcat de hoţi

Poliţiştii au reţinut doi adolescenţi de 16 ani şi un tânăr de 19 ani, suspectaţi că au comis mai multe infracţiuni de furt calificat şi tentative la furt calificat din societăţi comerciale, biserici şi locuinţe, din Valea Jiului.



Patru biserici din Vulcan au fost pe lista hoţilor. „În noaptea de 19 ianuarie 2020, au pătruns prin efracţie în incinta unui lăcaş de cult din Vulcan, de unde au sustras o sumă de bani, din cutia milei. În noaptea de 20 ianuarie 2020, au pătruns prin efracţie într-o altă biserică, de unde au sustras două potire. În aceeaşi noapte, tinerii au încercat să pătrundă prin efracţie într-o biserică (tentativă de furt – nu au fost sustrase bunuri), iar mai târziu au încercat, din nou, să pătrundă prin efracţie într-o biserică (nu au sustras bunuri, nici de această dată). Tot în data de 20 ianuarie 2020, în jurul orei 23:00, au încercat să pătrundă prin efracţie într-o biserică (fără a fi sustrase bunuri), iar în noaptea de 21 ianuarie 2020, au pătruns prin efracţie într-o biserică de unde au sustras cutia milei”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.



Unul dintre preoţi s-a plâns pe Facebook, de distrugerile suferite de biserica unde slujeşte, în urma spargerii. „Dumnezeu ştie cu câtă trudă şi jertfelnicie am ridicat biserica din Vulcan, câte nopţi nedormite am avut, datorii peste datorii, neajunsuri,facturi încă neplătite şi alte cele. Astăzi cu durere am găsit biserica spartă, totul vraişte,altarul pângărit de nişte oameni fără Dumnezeu. Rog autorităţile locale şi poliţia să intervină şi să îi găsească pe făptaşi. Nu este posibil aşa ceva , este a treia biserica spartă in câteva zile în municipiul Vulcan”, a fost mesajul preotului Mănăsuc Zgîrcea, care a publicat imagini cu biserica în care slujeşte, după ce a fost călcată de hoţi.

