Scandal amoros la ATI Giurgiu. Asistentă medicală bătută de o colegă care a acuzat-o că a făcut sex cu anestezistul

Asistenta medicală Rodica Luminiţa şi-a mărturisit păţania pe Facebook:

„15.10.2020, ora 11:15, Spitalul Judeţean de urgenţă Giurgiu - Stare de alertă

Sunt asistent medical de anestezie, secţia A.T.I. , SJU Giurgiu.

Îmi este destul de greu să povestesc asta, dar cred că este important să se afle cu ce se ocupă şi de ce sunt în stare unii oameni într-o situaţie de pandemie, în secolul XXI.

Am fost agresată cu brutalitate fizic şi verbal în cabinetul renumitului medic PICK LADISLAU, de către colega mea as. Stoica Rodica (concubiana acestuia), aducându-mi acuze neadevărate, cum că eu la ora 6:30, mă aflăm în cabinetul Dr. Pick L, întreţinând relaţii intime.

Fapt neadevărat, demonstrând asta prin conversaţia avută cu colega mea care la ora 6:40 a venit să mă ia de acasă.

Stoica Rodica a venit în cabinetul asistentelor la T.I. , luându-mă de braţ (că şi când ar fi avut o urgenţă în sală de operaţii), gândindu-mă că este o urgenţă de serviciu, m-am ridicat şi am urmat-o. Ajungând în capătul holului am constatat că nu era o urgenţă, ea îmbrâncindu-mă în cabinetul Dr. Pick pe canapea, unde am fost imobilizată aplicându-mi-se în regiunea capului şi feţei pumni şi palme fără ca eu să ripostez.

SUBLINIEZ că la acest incident a asistat fără a luă nici cea mai mică măsură Dr. Pick. După ce l-am implorat să o oprescaca şi să recunoască că între noi nu a existat nimic NICIODATĂ, el rostind către concubină „HONEY NU MAI FACE GALAGIE” - fiind mai mult interesat să nu ne audă cineva, în loc să oprească incidentul.

Am fost eliberată, mi-am adunat puterile să ies din cabinet după ce au ieşit cei doi, strigând către Dr. Pick - CĂ NU ESTE POSIBIL SĂ NU IA ATITUDINE ŞTIIND CĂ SUNT NEVINOVATĂ, răspunsul fiind „MAI ÎNCET NU MAI ŢIPĂ ASA”.

După cele întâmplate, am sunat imediat la 112, făcând plângere penală, am mers la UPU pentru consult şi îngrijiri medicale şi la Medicină Legală, pentru constatarea leziunilor şi eliberarea certificatului medico-legal.

Consideraţi că o problemă personală poate fi rezolvată în acest fel într-o instititutie publică de stat? Sper ca organele abilitate ale Poliţiei şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu să ia măsurile ce se impun pentru faptele comise.“

Poliţia Giurgiu a comunicat punctul său de vedere legat de acest caz: „La data de 15 octombrie 2020, Poliţia Municipiului Giurgiu a fost sesizată, prin 112, de către o femeie, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de o persoană. În temeiul sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat apelanta, o femeie, de 47 de ani, care a declarat că, în timp ce se afla la locul de muncă, în urma unor discuţii în contradictoriu purtate cu o colegă, o femeie, de 41 de ani, ar fi fost lovită de aceasta cu palmele, în zona feţei şi a capului. În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie înaintat către unitatea de parchet competentă, cu propuneri legale.“

Dr. Ladislau Pick - anestezist Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu Sursa arhivă Adevărul

Dr. Ladislau Pick este o personalitate marcantă în oraşul Giurgiu, îndeplinind de-a lungul timpului mai multe funcţii importante: preşedinte al Colegiului Medicilor, preşedinte al Clubului Rotary, lider PSD de filială şi consilier local PNL căruia liberalii i-au retras sprijinul în 2018.

Într-un material din noiembrie 2011, „Adevărul“ scria despre dr. Pick, care avea la acea vreme vârsta de 59 ani:

„Născut într-o familie de intelectuali din Petroşani (judeţul Hunedoara), Ladislau Pick a fost atras de medicină, absolvind în anul 1979 Facultatea de Medicină Generală din Timişoara. În oraşul natal a profesat pentru puţin timp în câteva dispensare medicale ca doctor generalist, ulterior susţinându-şi secundariatul pentru specializarea de anestezist, ajungând la Giurgiu în anul 1983.

Până să ajungă însă la Giurgiu, s-a format ca medic în special datorită a doi reputaţi profesori care aveau să îi devină modele nu numai în carieră, ci şi în viaţă. „Trei ani de zile am stat la Spitalul Fundeni învăţând meserie de la două personalităţi cărora le port un respect imens. Este vorba de profesorul George Litarczek, întemeietorul şcolii româneşti de anestezie şi terapie intensivă şi de profesorul Dan Tulbure”.

Dedicat muncii sale, a devenit apreciat de către giurgiuveni care îl consideră unul dintre cei mai buni medici care au profesat vreodată aici. „Sunt onorat de faptul că giurgiuvenii m-au votat însă împart această recunoaştere cu foarte mulţi dintre colegii mei alături de care muncesc în Spitalul Judeţean. Aceste voturi cred că reprezintă recunoaşterea eforturilor a ceea ce am muncit aici şi a sacrficiilor pe care le-am făcut”, a declarat doctorul Ladislau Pick, cel care în cei aproape 30 de ani de activitate la Giurgiu a efectuat peste 30.000 de anestezii.

Chiar dacă a primit de-a lungul timpului oferte tentante de la mai multe clinici private din oraşe mari, Ladislau Pick nu a dorit să părăsească oraşul care l-a adoptat. „Am avut oferte, însă nu am dorit să le dau curs. Am mai spus lucrul acesta celor care m-au întrebat de ce nu am plecat şi o repet acum: am băut apă din Dunăre”, a mai spus anestezistul giurgiuvean.

În afară de munca depusă în spital, doctorul Ladislau Pick este preşedintele Colegiului Medicilor din judeţul Giurgiu şi secretar al Clubului Rotary Danubius Giurgiu alături de care a iniţiat mai multe campanii pentru umanitare.“

