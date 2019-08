VIDEO Calvarul sătenilor la robinetele cărora curge, în loc de apă potabilă, un lichid cu aspect de cafea şi gust dubios

Locuitorii comunei gălăţene Frumuşiţa se confruntă, de mai bine de trei ani, cu o situaţie scandaloasă şi periculoasă. La robinetele reţelei publice prin care, teoretic, ar trebui să primească apă potabilă curge un lichid dubios, de culoarea cafelei, care are un miros nefiresc şi un gust deplorabil. Asta dacă îndrăzneşti să guşti mizeria.

Mai mulţi săteni din satele Frumuşiţa, Tămăoani şi Ijdileni ne-au explicat că acest lucru se întâmplă cam de prin 2016 şi că la început fenomenul a fost doar ocazional, părând rodul unei avarii.

„Se întâmpla cam la o lună, aşa, de aceea am crezut că este din cauza vreunei avarii la ţevi, ceva. S-au făcut şi nişte lucrări de modernizare în 2016 şi 2017, însă lucrurile nu numai că nu s-au rezolvat, dar s-au înrăutăţit. Acum curge aproape permanent, pe parcursul lunilor de vară, apă murdară. Parcă ecafea şi face spumă când o torni!”, ne-a povestit un localnic.

Direcţia de Sănătate Publică: „E de la fier”

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi, instituţia care conform legii monitorizează constant calitatea apei potabile din judeţ a confirmat că apa de la Frumuşiţa are probleme. De fapt, a confirmat acest lucru încă din 2017, cu reveniri în 2018 şi 2019.

Testele făcute apei furnizate localnicilor drept potabilă au arătat depăşiri semnificative ale nivelului de fier (situaţie existentă în mai multe sate din judeţ, respectiv Frumuşiţa, Fârţăneşti, Nămoloasa, Smârdan, Cişmele, Furcenii Vechi, Ţepu, Negrea şi Suhurlui), iar unele probe de apă au scos în evidenţă şi alte probleme. Cauzele sunt, din ce spune DSP, naturale, adică fierul nu este de la conductele vechi, ci din pânza freatică.

În aceste vase nu este vin sau cafea, ci „apă potabilă” de la reţeaua publică FOTO E.A.

Interesant este că, potrivit doctorului Dumitru Mărăşescu, medic de familie, este puţin probabil ca excesul de fier din apa potabilă să afecteze propriu-zis sănătatea consumatorilor. „Problematic este, mai degrabă, conţinutul de amoniac. Amoniacul poate produce intoxicaţii, uneori grave, mai ales în cazul sugarilor. Şi adulţii, însă, dacă suferă deja de anumite boli cronice, pot dezvolta simptome ale intoxicări”, a precizat dr. Mărăşescu.

Una peste alta, o altă concluzie a autorităţilor legată de calitatea apei de Frumuşiţa este accea că de vină ar fi seceta (care a dus la scăderea masivă a nivelului pânzei freatice), dar şi sătenii pentru că ar consuma prea multă apă pentru a-şi uda grădinile.

O comună rămasă şi fără primar

De aproape o jumătate de an, comuna Frumuşiţa nu mai are nici măcar primar, după ce fostul edil a decedat, iar autorităţile judeţene nu au considerat oportun să ceară organizarea de alegeri anticipate. Drept urmare, treburile administrative au fost preluate de viceprimar, care depinde jocurile politice din Consiliul Local, unde niciun partid nu are majoritate.

În aceste condiţii, apa potabilă a locuitorilor comunei nu pare să fie chiar o prioritate. Vine în sprijinul acestei afirmaţii şi faptul că proiectul de reabilitare a reţelei de apă, în valoare de 3,5 milioane de lei, deşi trebuia aplicat din luna mai, nici acum nu s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. De altfel, CL a aprobat devizul de-abia în 20 august, ceea ce înseamnă că treaba va fi gata de-abia pe la anul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: