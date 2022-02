Un vasluian stabilit în Germania şi-a ucis fosta soţie şi a plecat la drum cu cadavrul în maşină. El mai are o crimă la activ

Tribunalul Regional din Stuttgart urmează să pronunţe verdictul în cazul unui român de 46 de ani, care a oripilat opinia publică din Germania după ce şi-a ucis fosta soţie şi s-a plimbat cu trupul neînsufleţit al acesteia în maşină.

Procurorii germani au stabilit că bărbatul şi-a ucis fosta soţie cu mai multe lovituri de cuţit în timpul unei dispute pe insula Reichenau de pe lacul Konstanz, în iulie 2021. Ulterior, românul a urcat cadavrul femeii de 49 de ani în maşina sa şi a pornit la drum pe autostrada 81.

El s-a oprit pe banda de urgenţă în apropierea ieşirii dintr-o intersecţie, după aproximativ 40 de kilometri. Acolo, bărbatul s-a rănit cu un cuţit, ca să simuleze o luptă cu fosta lui soţie. Poliţiştii nu l-au putut aresta imediat deoarece a fost necesară internarea sa în spital pentru că rănile pe care şi le-a provocat au fost grave, scrie badisches-tagblatt.de.

Criminalul, oprit în trafic de Poliţie

Anchetatorii au stabilit că bărbatul, originar din Huşi, judeţul Vaslui, a ucis-o pe o femeia de 49 de ani pentru că l-a părăsit. Bărbatul în vârstă de 46 de ani i-ar fi tăiat gâtul fostei sale soţii, tot româncă, după care a mers zeci de kilometri cu cadavrul femeii pe bancheta din spate a maşinii. Pe 15 iulie, presa locală din Germania a relatat faptul că, pe Autostrada A81, lângă Stuttgart, Poliţia a oprit un autoturism în care se afla cadavrul unei femei de 49 de ani şi că şoferul avea gâtul secţionat.

„Un bărbat de 46 de ani şi-a ucis fosta iubită pe insula Reichenau de pe lacul Konstanz şi s-a rănit critic în timp ce fugea. Potrivit anchetei, el a dus corpul femeii de 49 de ani pe bancheta din spate a unei maşini, pe autostrada 81. Anchetatorii au descoperit maşina la scurt timp după intersecţia Engen (districtul Konstanz). Suspectul se rănise foarte grav. El a fost dus la un spital cu un elicopter de salvare”, relatează publicaţia Stuttgarter Zeitung.

„El a ucis-o pe mama mea”

Oamenii legii au demarat ulterior cercetările pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

„Mătuşa mea a povestit că nu s-a auzit vreun strigăt de ajutor sau altceva. Mai apoi, am înţeles că el, după ce i-a tăiat gâtul mamei mele, a urcat-o în maşină şi a plecat pe autostradă, către Stuttgart. A fost oprit de Poliţie, iar, când l-au tras pe dreapta, agenţii au constatat că s-a tăiat şi el la gât. A fost luat cu un elicopter şi dus la spital, unde a fost pus sub comă indusă. Am înţeles de la Consulat că, acum, e în afara oricărui pericol, dar că nu poate vorbi, din cauza tăieturii la gât. El este cel care a ucis-o pe mama mea”, a declarat Adelina Vizitiu, fiica femeii ucise.

În urmă cu aproximativ opt ani, bărbatul din Huşi a fost condamnat la şase ani de puşcărie tot pentru omor, dar a fost pus în libertate după trei ani.

