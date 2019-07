Trupa Taxi concertează, joi seară, la Galaţi. Biletul costă 60 de lei

Trupa Taxi va cânta la Galaţi, joi, 18 iulie, de la ora 21,00, în Gossip Cafe. Preţul unui bilet este de 60 de lei, rezervările fiind posibile aici.

„De douăzeci de ani, trupa Taxi cânta despre probleme de cuplu - iubiri, despărţiri, doruri - chestiuni politice, viaţă socială. Oricare ar fi subiectul, abordarea este mereu originala, umorul şi ironia devenind marca trupei. Taxi a lansat multe videoclipuri şi albume, dar spiritul trupei se reflecta cel mai bine in concerte, acolo unde trupa, dar şi fiecare membru in parte îşi manifestă liber personalitatea. La concertele Taxi lumea râde, dansează, se emoţionează, cânta, simte bucuria pe care trupa o transmite. Foarte rar un concert se termina după primul bis”, îşi descriu cei de la Taxi activitatea.

Componenţa trupei este următoarea: Vicky Avanu (voce), Daria Corbu (voce), Kerezsi Csongor (chitară bas), Bogdan Tănase (chitară), Mugurel Coman (clape), Dan Teodorescu (voce, chitară acustică).

Cele mai cunoscute piese: “Criogenia salveaza Romania”, “Aici sunt banii dvs.", "Vishine", ”Nu mai esti”, "Jumatatea mea", "Luna", “Trag un claxon”, “Mi-e dor si doare”, “Comunitaru’”, “Ea inca ma iubeste”, “Oamenii politici”, “Prea sus”, “Agentu’ 008”, “Nebunia furtunii”, “Americanofonia”, "Clona", “Cineva, inaintea ta”, "Invata-ma sa iubesc", “Ai inchis marea in ochi”, “Te vad in toate femeile”, “Stelele care cad”, "Ploaie pe mare", “Dragostea ca o pereche de pantofi”, "O viata mica", "E criza", "Citez din Tupac", "Ba, treci la coada!", "Strada mea c-un singur bec", "Drama in Vama", "Matematica imposibila", "Niste raspunsuri", "Cele doua cuvinte", "NonStop", "Esti iubibila", "Karma, zenu' si feng shuiu'", "Un sfarsit e un inceput (de chelie)", "No Smoking", "Tacerea din ochi", Subtitrarea la romani", "Ca si", "Iubeste-ma in doze mici!", "Joc periculos", "Despre smerenie", "Atat de trist", "Inadaptat", "O tara de oi care stau capra", "Frezii si strudel cu mere".

