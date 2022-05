Tânărul antreprenor care a ieşit pe piaţă cu reţete originale de specialităţi din carne. Cât de greu e să-ţi croieşti drumul

Bogdan Petre (33 de ani), inginer de industrie alimentară, deţine în prezent firma ”La Petreuş” din Galaţi, ce include o reţea de magazine alimentare în Galaţi şi Brăila şi o mică fabrică de producţie.

A absolvit Liceul ”Sfânta Maria” din Galaţi, pe profilul matematică-informatică, dar mărturiseşte că de mic copil a fost un gurmand. Prin urmare, decizia de a urma Facultatea de Inginerie Alimentară de la Galaţi, una din cele mai bune cu această specializare din România, a venit practic de la sine.

A învăţat direct de la concurenţă

Şi-a dorit foarte mult să pună în practică ce învăţase în timpul facultăţii, astfel că a acceptat să plece la Rădăuţi, în judeţul Suceava, ca să lucreze ca inginer de producţie la o mică fabrică de preparate din carne, unde se ocupa de recepţia cantitativă şi calitativă, reţetare, dezvoltarea produselor şi multe altele.

După câţiva ani, a simţit nevoia de o schimbare şi s-a mutat în Bucureşti.

A lucrat mai întâi la o firmă de readymill, care produce produse vegetale şi din carne pentru marile lanţuri de supermarketuri. După o perioadă de timp în care a lucrat în ture, a simţit că cedează fizic şi a plecat la unul dintre cei mai mari producători de carne din ţară.

”Mi-am dorit să experimentez tot ce înseamnă producţie, în special pe zona de carne, la toate nivelurile. Mi-a plăcut să lucrez şi la o făbricuţă care avea standarde înalte şi mergea mai mult pe tradiţional, dar şi la un producător mai mare, care avea standarde şi o stricteţe care mi-au plăcut”, povesteşte Bogdan cum a căpătat experienţă în zona de producere a produselor din carne înainte să îşi înceapă propria afacere.

De la tehnologie la meşteşug

A schimbat apoi macazul şi a profitat de oportunitatea de-a lucra pentru unul din cei mai mari producători de bere din România - Heineken. Luase însă decizia de-a începe ceva pe cont propriu, o mică afacere de familie pe zona de producere a cărnii şi a reuşit să pună şi bani deoparte. Cele mai mari câştiguri au fost de departe experienţa pe care o căpătase la marii producători de produse din carne şi mentalitatea pe care şi-o formase.

”Aveam deja calculele făcute. Ştiam de ce utilaje am nevoie, ce buget presupune. Când vorbim de marii producători, e vorba de tehnologie. Eu mi-am dorit să fac mai mult meşteşug, adică să îmbin metodele de producţie actuale cu reţetele clasice. Spun asta pentru că produsele care le găsim la marii producători nu prea mai au lucruri în comun cu preparatele clasice. Vorbim de injectări, aditivi şi multe altele”, explică tânărul antreprenor.

La drum cu un start-up

A deschis un start-up acum cinci ani şi a decis să iasă pe piaţă cu produse făcute după reţete proprii, care sunt cu totul altfel decât ce întâlnim în mod obişnuit în magazine. Nu sunt deloc injectate, deci nu conţin aditivi, conservanţi şi alţi produşi chimici pentru menţinerea gustului şi prelungirea duratei de valabilitate, având la bază principiul unei alimentaţii sănătoase. Un ajutor nesperat a venit chiar de la primul angajator, de la Rădăuţi, care l-a sprijinit necondiţionat. Îşi aminteşte şi acum cum a început.

”Am închiriat jumătate din spaţiul unei foste brutării şi prima dată am ieşit cu produsele la vânzare la un târg de Sfântul Andrei. Am avut trei sortimente de cârnaţi, două sortimente de salam, tobă, lebăr, caltaboş şi câteva specialităţi. Ţin minte că am făcut undeva la 30 de kilograme de tobă, iar în prima zi, până în ora 12,00, am vândut-o pe toată, ca şi 85% din toate produsele”, povesteşte Bogdan cum a experimentat pentru prima dată succesul într-un domeniu dominat şi saturat de marii producători de produse şi preparate din carne.

Primul magazin

Primul magazin l-a deschis în Galaţi, la poarta laboratorului de producţie. Nu a fost deloc uşor, dar i-a plăcut fiecare moment. De pildă, a doua zi după ce a cumpărat o vitrină frigorifică second hand, s-a stricat compresorul.

”A mers 12 ore şi s-a stricat. Am comandat alt compresor, tot second hand, pentru că unul nou era scump şi nu îmi permiteam. Aşa te împrieteneşti cu frigotehniştii şi cu multă lume”, povesteşte cu umor Bogdan.

Metoda de sărare şi condimentare care face diferenţa

Toate produsele sale sunt sărate uscat, cum se numeşte în limbaj de specialitate. Asta înseamnă că nu există o hidratare a cărnii, adică un adaos de apă injectat în ea. Bogdan foloseşte o metodă extrem de simplă, ce presupune sărarea cărnii şi condimentarea ei, iar apoi amestecarea acestora, astfel încât să se întrepătrundă aromele.

”Produsele noastre, în special zona de specialităţi, cum e ceafa ţărănească, fileul ţărănesc, muşchiul ţigănesc, pastrama de porc sau din pulpă de curcan, stau de la două până la şapte zile la condimentare. Diferenţa de timp este dată de grosimea produsului. De pildă, un muşchi file va sta cam şase, şapte zile”, spune inginerul.

Cap de afiş: salamul de casă şi crenvurştii din piept de pui

Una din specialităţile cu care Bogdan iese în evidenţă pe piaţă este salamul de casă. Acesta este un salam cu 50% şuncă şi 50% carne din pulpă de porc. Este o reţetă proprie, propria lui viziune, cum o numeşte, despre ce înseamnă salamul de casă.

”Mi-am dorit ca salamul să fie cărnos. În general, diferenţa la produsele mele se simte şi în textură. Când am ieşit prima dată cu un parizer de casă, am primit feedback că este tare. Lumea nu este obişnuită cu acest gen de produse pentru că ele nu conţin apă”, explică inginerul.

Crenvurştii din piept de pui sunt un alt produs care este cu totul altceva decât ce vedem în galantare. De fapt, crenvurştii din piept de pui (peste 50% carne) sunt o raritate pe piaţa din România, iar ceea ce găsim sunt crenvurşti cu piept de pui (sub 50% carne). Crenvurştii produşi de Bogdan conţin între 70- 72% carne din piept de pui, iar restul este slănină de porc.

Secretul succesului stă în detalii

Toba de casă are un succes atât de mare pe piaţă, încât o produce tot timpul anului pentru că se vinde ca pâinea caldă. Ne mărturiseşte că reţeta este asemănătoare cu cea pe care o folosea bunica lui pe vremuri pentru a produce preparatul, compoziţia fiind 90% identică.

”Am simţit că oamenilor le-a plăcut de prima dată când am ieşit pe piaţă cu toba. De altfel, tot ce a fost bine primit de consumatori, nu am îndrăznit să modific”, spune antreprenorul.

Şi pieptul ţărănesc are mare căutare pe piaţă în primul rând pentru că nu este injectat cu aditivi şi apoi pentru că sărarea lui este uscată, aşa cum aminteam anterior. Un alt mic secret este că a eliminat din procesul de producţie tot ceea ce nu este carne. Puţină grăsime ester permisă, dar nu mai mult decât atât.

”Meşteşugul stă în detaliile mici, în toate etapele producţiei, de la tranşarea şi fasonarea cărnii, la condimentare, fierbere, coacere şi legare. Chiar şi după ce îmi voi mări echipa, nu voi renunţa la producţie, pentru că acolo este secretul succesului. Vreau ca fiecare produs să poarte amprenta şi viziunea mea. Calitatea lor trebuie să fie mereu înaltă, iar clienţii mei vreau să rămână cu gustul produselor mele”, este dorinţa lui Bogdan.

Produsele lui sunt mai scumpe decât cele obişnuite cu 30% până la 50% şi a dus chiar o campanie de educare a consumatorilor, iar rezultatele vorbesc de la sine. Acum are deschise două magazine, unul în Galaţi şi unul la Brăila, iar preparatele sale din carne sale se găsesc şi în marile supermarketuri din cele două oraşe.

”Am făcut foarte multe greşeli, dar sunt inevitabile în afaceri. Ceea ce m-a ajutat mult a fost experienţa ca angajat. E nevoie de curaj, de nebunie şi să nu ai regrete. Dacă este ceea ce îţi doreşti cu adevărat şi nu o faci doar pentru ideea de-a te îmbogăţi peste noapte, este imposibil să nu ai succes. Nivelul de dedicare, de implicare este maxim şi oamenii simt asta pentru că încearcă să se orienteze pe produse cu suflet, pentru ca asta oferim noi, producătorii mici”, este sfatul şi exemplul pe care Bogdan îl dă tinerilor care vor să aibă propria afacere.

