Secretul unei băuturi-minune pentru copii şi diabetici. Braga cu curmale, combinaţie între tradiţie şi nutriţie

La marginea oraşului Galaţi, turcul Ismail şi soţia sa Mariana deţin un mic laborator unde de ani de zile produc bragă tradiţională. Pentru a fi consumată de copii, dar şi de diabetici, cei doi soţi s-au gândit să înlocuiască zahărul din bragă, cu curmale.

„Ideea ne-a venit plecând de la nepoţica noastră. Ştiţi, în zilele noastre, copiii nu au voie să consume prea mult zăhăr şi ne-am gândit să-l înlocuim cu un produs natural şi sănătos. Aşa mi-a venit ideea să folosesc curmale. Vă măturisesc că nepoţica mea salivează ca un căţel atunci când bea bragă. Am văzut şi părinţi preocupaţi de această băutură. Vin şi cumpără şi se bucură că există”, povesteşte Mariana Dilaver.

Braga cu curmale stimulează sistemul digestiv, ajută la controlul glicemiei, dar şi la întărirea sistemul imunitar. Curmalele conţin numeroase vitamine, între care B1, B2, B3, B4 si K.

„Am descoperit cu surprindere că aceste fructe conţin potasiu, fibre şi fier. Am constatat că s-a redus la jumătate numărul de glucide şi calorii, un mare plus pentru cei care sunt diabetici. Soţul meu este diabetic, iar braga aceasta este perfectă, împrumută din gustul curmalelor. Noi ne-am obişnuit clienţii cu băuturi sută la sută naturale, fără conservanţi şi coloranţi. Avem o clientă de la Brăila, care vine o dată pe săptămână şi cumpără 4-5 sticle. Vin oameni trimişi de medici. Am găsit un furnizor de curmale bun, am căutat să nu fie tratate şi să nu aibă zăhar”, spune Mariana Dilaver.

Reţeta pleacă de la mustul de bragă, doar îndulcirea diferă. În plus, are o structură cu totul diferită faţă de braga obişnuită, fiind mai consistentă.

„Reţeta este cu must de bragă, la care îndulcirea şi fermentarea se fac în prezenţa curmalelor. Ingredientele sunt: făină neagră, mălai, apă.Zaharurile provin din curmale. Are o culoare care este mai inchisă, care este obţinută de la curmale. În băutură se observă micile bucăţele de la curmale”, a explicat Mariana Dilaver.

Turcul Ismail a moştenit reţeta de la străbunicul său şi este încântat că braga pe care el o prepară este atât de căutată şi apreciată.

„După reacţia clienţilor noştri, nu greşim dacă zicem că braga are puteri greu de cuprins cu mintea. De mai multe ori, oameni care au băut bragă ne-au zis că, după prima gură, mintea li s-a umplut cu imagini din trecut. Unii şi-au amintit de părinţi, de bunici sau de prieteni vechi. Alţii ne povesteau cu zeci de detalii momentul pe care-l retrăiau: cum era vremea afară, anul, luna, chiar şi ziua, cu ce erau îmbrăcaţi şi tot aşa. De-a dreptul uimitor e când un pahar de bragă îi face pe oameni să-şi sune prietenii cu care nu s-au văzut de ani. Să-i sune şi să le propună o reîntâlnire. Cine a băut bragă, ştie că-i magică”, spune bragagiul Ismail.

Pe lângă bragă, cei doi soţi au inventat diverse băuturi care au la bază flori de soc, ghimbir şi flori de tei, mentă, măceşe şi ibiscus. O sticlă de doi litri de bragă cu curmale costă 12 lei, în timp ce braga tradiţională se vinde cu 10 lei recipientul de 2 litri.

