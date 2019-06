Proprietarul combinatului siderurgic de la Galaţi a cumpărat cel mai mare producător de sârmă din SUA. Ce rol va juca achiziţia în concernul mondial

Liberty Steel, companie deţinută de Sanjeev Gupta, parte a gigantului mondial GFG Alliance, şi-a extins din 11 iunie 2019 prezenţa pe piaţa americană a produselor din oţel, odată cu achiziţionarea Johnstown Wire Technologies (JWT) din Johnstown, Pennsylvania, cel mai mare producător de carbon şi aliaj de sârmă din America de Nord.

Achiziţia de la firma de investiţii private Aterian Investment Partners a fost finanţată prin fonduri de capital de grup şi împrumuturi de la PNC Business Credit şi îi oferă companiei Liberty o capacitate importantă de a produce o gamă de produse din carbon şi aliaje de sârmă de înaltă calitate pentru mai multe pieţe, printre care infrastructura, industria auto, furnizorii de utilităţi şi sectorul de consum.

Fabrica din Johnstown are un randament crescut de producţie şi 250 de angajaţi, urmând să întregească operaţiunile de topire şi laminare pe care Liberty le deţine în Georgetown, Carolina de Sud şi Peoria, Illinois. Împreună cu uzina de procesare a deşeurilor metalice din Tampa, Florida, va cuprinde întregul lanţ al pieţei oţelului din SUA.

Anunţul de marţi marchează un alt pas important al Liberty pentru îndeplinirea obiectivului său de a deveni rapid un lider de piaţă în sectorul sârmei din SUA.

„Spaţiul pe care este amplasată uzina Johnstown are o suprafaţă de 60.000 de metri pătraţi, o istorie de peste 100 de ani de înalte standarde în producţia de oţel, fiind un jucător cheie, cu capacitate de producţie în măsură să ofere materia primă necesară pentru modernizarea infrastructurii îmbătrânite a Statelor Unite ale Americii - CHQ, electro-galvanizat, aluminizat şi fire de sârmă. JWT deţine în prezent poziţia de lider de piaţă în sectoarele de electro-galvanizare şi aluminizare”, a informat Liberty Steel.

Liberty Steel mizează pe nevoia SUA de a moderniza reţelele de infrastructură şi electricitate, ceea ce va duce la o creştere a cererii pentru produsele din oţel, cum sunt cablurile de sprijin, parapeţii pentru poduri şi stâlpii de înaltă tensiune, ceea ce va avea un impact semnificativ în evoluţia JWT.

Întrucât peste jumătate din producţia JWT este vândută pe piaţa transporturilor, Liberty îşi doreşte, de asemenea, să valorifice creşterea continuă a producţiei de vehicule din SUA. Este cel de-al treilea producător de sârmă CHQ din S.U.A, care este utilizată în produse pentru automobile, cum sunt şuruburile blocului motor şi saboţii de frână nituiţi.

Achiziţia va contribui în mod substanţial la capacitatea Liberty de a respecta specificaţiile „Made in America" necesare pentru infrastructura publică şi contractele de utilităţi.

„Acesta este un alt pas foarte important pentru a ne atinge obiectivele ambiţioase în SUA. JWT este o afacere profitabilă, cu forţă de muncă înalt calificată şi cu o remarcabilă experienţă în industrie, aşa că aşteptăm cu nerăbdare să primim această companie în familia GFG S.U.A. şi să o ajutăm să construiască un viitor mai puternic", a declarat Grant Quasha, director de investiţii al GFG în America de Nord.

„Suntem încântaţi să ne alăturăm familiei GFG şi vedem acest lucru ca pe o oportunitate extraordinară de a ne întări poziţia de lider în producţia de sârmă de oţel din America de Nord”, a spus, la rândul său, Jack Miller, preşedinte şi director general al Johnstown Wire Technologies.

Şi Sanjeev Gupta, preşedinte executiv al grupului GFG şi-a arătat optimismul cu privire la tranzacţie. „Este o mare plăcere să le urăm bun venit în familia noastră celor 250 de colegi. Integrarea în amonte şi în aval cu fabricarea de produse cu valoare adăugată reprezintă o parte importantă a strategiei noastre în domeniul oţelului din SUA. Adăugarea noii facilităţi specializate din Johnstown consolidează în continuare grupul de fabrici existente la Georgetown şi Peoria", a spus Gupta.

Vă reamintim că Liberty a intrat pe piaţa din S.U.A. în 2017 prin achiziţionarea fabricii deţinute de ArcelorMittal din Georgetown, urmată de achiziţionarea în 2018 a Keystone Consolidated Industries, inclusiv fabrica principală din Peoria.

GFG Alliance are sediul central la Londra şi este un grup internaţional de companii fondate şi conduse de familia britanică Gupta. GFG Alliance are o cifră de afaceri anuală de peste 15 miliarde de dolari şi 15,000 de angajaţi. Grupul are mai multe linii de business în industrii precum energie, metalurgie, inginerie, resurse naturale şi servicii financiare, toate unite de o strategie de business comună.

GFG Alliance este formată din Liberty – o companie care oferă servicii în zona industrială şi metalurgică - SIMEC – o companie care oferă servicii de infrastructură – Wyelands – servicii financiare şi bancare - JAHAMA – divizia de real estate a grupului – şi fundaţia GFG care are ca obiectiv crearea şi retenţia de talente în zona de industrie şi inginerie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: