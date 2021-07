Pensionarul care are grijă de copacii de pe străzile Galaţiului: „Sunt ca nişte suflete pentru mine“

Lucian Axente are 70 de ani şi a lucrat o viaţă în combinatul siderurgic din Galaţi. Pentru că a crescut la ţară şi este un mare iubitor de natură, bărbatul nu îngăduie să vadă cum copacii din oraş, mai ales puieţii, nu sunt îngrijiţi. Aşa că şi-a făcut rost de o sapă, iar de zece ani poate fi văzut pe străzile Galaţiului cum îngrijeşte arborii.

„Am găsit în urmă cu mulţi ani o sapă aruncată la gunoi. Am reparat-o şi am zis să-i găsesc o întrebuinţare. Nu-mi plăcea când vedeam pe străzi copaci neîngrijiţi. Muncitorii tundeau iarba şi le tăiau şi lor scoarţa. Unii nu rezistau şi se uscau. Mă întristam de fiecare dată. Am zis că pot fi şi eu de folos ca cetăţean al acestui oraş şi mi-am propus ca în fiecare an să am grijă de cinci copaci. Câte degete am la o mână”, povesteşte pensionarul.

Zilele acestea, pensionarul poate fi văzut pe strada Basarabiei, acolo unde sunt plantaţi copăcei tineri. Din păcate, gestul bărbatului este apreciat de puţini gălăţeni.

„Cei mai mulţi oameni îmi spun că nu am ce face. Mai trece unul şi îmi spune: <Mai rar ca dumneavoastră>. Mă bucur că sunt şi astfel de oameni. În oraş sunt copaci pe care i-am crescut de mici, sunt ca nişte suflete pentru mine. Este şi o ocupaţie plăcută pentru că îmi aduce aminte de mama, de satul natal. Aş vrea să mă duc şi la ţară, la părinţi, dar ei au plecat. Nu mai sunt. Mai îngrijesc şi grădina blocului”, spune Lucian Axente.

Foto Cornelia Mazilu

Iniţiativa pensionarului este lăudată de reprezentanţii Primăriei Galaţi, care spun că trebuie luat drept exemplu. „Este un gest lăudabil din partea acestui domn care merită toată aprecierea şi poate fi luat drept exemplu. Încurajăm şi susţinem astfel de acţiuni, drept dovadă faptul că de curând am premiat gălăţenii care au amenajat cele mai frumoase spaţii verzi în perimetrul blocurilor”, a transmis pentru „Adevărul“ Biroul de Presă al Primăriei Galaţi.

