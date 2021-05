Orban îl critică pe Victor Paul Dobre pentru că vrea pensie specială: S-a situat în afara deciziilor partidului

„Cu siguranţă, în afara deciziilor Partidului Naţional Liberal. PNL este singurul partid care a votat împotriva introducerii pensiilor speciale pentru parlamentari. Şi odată ce am ajuns la guvernare cu partenerii noştri, în special USR-PLUS, am reuşit să luăm decizia de a vota chiar în unanimitate. Faptul că unii colegi au decis ca individual să iniţieze demersuri pentru a invoca excepţia de neconstituţionalitate este contrar deciziilor oficiale a PNL şi poziţionării PNL. De altfel, partidul PNL a fost cel care dus la modificarea legii privind statutul senatorilor şi deputaţilor, care a pus, practic, punct acordării acest drept pentru parlamentari”, a declarat Ludovic Orban, în timpul unei conferinţe de presă la Galaţi.

Cât priveşte o eventuală numire a liberalului Victor Paul Dobre în funcţia de consul onorific la Odessa, Orban nu a dorit să comenteze, afirmând doar că este vorba despre o “funcţie diplomatic şi nu politică“.

Un număr de 122 de foşti parlamentari, printre care şi vicepreşedintele PNL Victor Paul Dobre, au contestat în instanţă eliminarea pensiilor speciale, solicitând repunerea în plată.

„Acţiunea noastră ţine de o decizie pe care analiza juridicilor o consideră neconstituţională. Mai departe, daţi-mi voie să nu comentez. Nu am comentat niciodată chestiuni juridice, nu este domeniul meu. Am respectat decizia partidului. (...)Aici e o chestiune de legalitatate, de neconstituţionalitate. Nu mă pricep, nu am făcut comentarii pe dosare în justiţie niciodată. Justiţia va decide”, a declarat Victor Paul Dobre, în cadrul unei emisiuni la o televiziune locală.