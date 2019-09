Medalia de bronz pentru istoria poluării planetei, în imagini. „Unii politicieni refuză să recunoască încălzirea globală ca o ameninţare pentru omenire“

Eduard Mocanu, elev la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi, a participat la Olimpiada Internaţională de Multimedia din Italia, cu gândul de a sensibiliza opinia publică internaţională în legătură cu modul în care este poluată planeta şi cum afectează acest fenomen plantele, animalele şi peştii. Subiectul olimpiadei a fost unul comun pentru toţi participanţii, „Friday for future“ (Vineri pentru viitor), şi are legătură cu proiectul Gretei Thunberg (16 ani), o adolescentă care se luptă să reducă încălzirea globală şi să oprească schimbările climatice.

În august 2018, Greta a devenit o figură proeminentă la nivel internaţional prin începerea primei greve şcolare pentru climă, în faţă clădirii parlamentului suedez. În decembrie 2018, ea s-a adresat Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Schimbările Climatice, iar în ianuarie 2019 a fost invitată să vorbească la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„M-a impresionat gestul ei. Lipsea în fiecare vineri de la şcoală ca să protesteze în faţa parlamentului suedez împotriva poluării. A reuşit să schimbe legislaţia în această ţară, în sensul reducerii emisiilor de dioxid de carbon generate de maşini“, spune Eduard Mocanu despre admiraţia pe care i-o poartă acestei adolescente. Acţiunea fetei l-a motivat să participe la Olimpiada Internaţională de Multimedia cu un film care a impresionat asistenţa. Este vorba despre un colaj de poze şi fişiere video, în care a inserat numeroase informaţii, dar şi o coloană sonoră adecvată.

O critică în format video

„Am prezentat planeta de la formarea ei, apoi am vorbit prin imagini despre legătura pe care o aveau oamenii cu pământul, cum îl iubeau şi îl respectau. Am prezentat apoi în film apariţia Revoluţiei Industriale, care a însemnat şi apariţia a numeroase surse de poluare. În film apar cadre sugestive, cu animale aflate pe moarte, cu oceanele în care viaţa moare din cauza poluării. Practic, am arătat cum s-a transformat Terra sub amprenta omului, prin prisma poluării. La final, am arătat şi refuzul unor politicieni de a recunoaşte încălzirea globală ca o ameninţare reală pentru lumea în care trăim“, spune adolescentul.

Eduard a îndemnat prin filmul său la manifestaţii paşnice în întreaga lume pentru înăsprirea sancţiunilor pentru marii poluatori şi scoaterea din circulaţie a autovehiculelor cu emisii de dioxid de carbon foarte mari. Acest montaj video i-a adus medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Multimedia din Italia şi aprecierea asistenţei venite din toate colţurile Europei.

Pasionat de muzică şi de pictură

La liceu, Eduard studiază la profilul Matematică-informatică, bilingv engleză. Poate părea uşor contradictoriu cu pasiunile sale, dar el spune că a fost o alegere firească: „Mi s-a părut o provocare întrucât consider că am înclinaţii atât pe profilul real, cât şi pe cel uman“. Îi place, în special, limba engleză, mai ales pentru circulaţia ei internaţională. „Este practic un limbaj universal, ceea ce mi se pare extraordinar“, spune el. Crede că programa şcolară trebuie modificată pentru a reduce volumul informaţiilor la materiile care nu au legătură cu profilul ales de elev. „Nu reuşeşti altfel să te concentrezi pe materiile care-ţi plac. Pierzi la disciplinele care te pasionează şi nu este normal să se întâmple asta“.Eduard Mocanu are multe pasiuni. Cântă la chitară şi la pian, dar şi pictează, absolvind Şcoala de Arte din Galaţi la doar 14 ani. Are un uşor regret pentru că nu a putut continua să picteze după admiterea la colegiu deoarece timpul nu i-a mai permis, dar intenţionează ca pe viitor să se întoarcă la şevalet.

Viitorul e în bani

După absolvire, doreşte să urmeze Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Vrea să devină consultant financiar. „Îmi place să analizez din perspectivă economică ce se întâmplă în lume. Criza din 2008 a fost destul de gravă şi a afectat în special ţările din Europa de Est, iar efectele sale încă se resimt. Din păcate, cred că va fi mai rău pe viitor pentru ţara noastră, pentru că am ajuns la un grad de îndatorare foarte mare, iar măsurile de austeritate care se vor lua vor fi probabil foarte dure“, analizează elevul, succint, situaţia macroeconomică.

Crede că schimbarea mediului economic din România şi păstrarea forţei de muncă calificate depinde de schimbarea mentalităţilor celor care administrează firme. În momentul de faţă, mulţi angajatori, crede Eduard, îşi ţin angajaţii cu salariul minim pe economie deoarece salariaţii nu ar avea unde să plece şi se tem de o schimbare majoră în viaţa lor, cum ar fi mutarea într-un alt oraş sau într-o altă ţară pentru un nou job.

„Sunt de părere că salariul minim pe economie ar trebui majorat din nou de către Guvern. În mod normal, într-o economie sănătoasă nu ar trebui să se întâmple asta, dar dacă patronatul nu asigură de bună voie un nivel de salarizare care să garanteze angajaţilor un trai decent, trebuie forţaţi să facă asta, mai ales la acele meserii şi profesii care sunt prost plătite“, spune Eduard.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: