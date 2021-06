Infiltraţii la podul peste Dunăre. CNAIR: nu pun în pericol finalizarea proiectului în condiţii de siguranţă

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutire (CNAIR) au anunţat, duminică, 20 iunie, că au solicitat o expertiză tehnică (finalizată în data de 25 mai 2021) şi o intervenţie de urgenţă în vederea remedierii acestor deficienţe şi o monitorizare strictă şi permanentă a lucrărilor efectuate la blocurile de ancoraj pe întreaga perioadă de execuţie.

„În ultima perioadă au fost constatate unele neconformităţi la blocurile de ancoraj, respectiv infiltraţii de apă la rosturile orizontale şi verticale de betonare a pereţilor perimetrali, precum şi acumulări de apă în incinta blocurilor de ancoraj. În scopul executării în bune condiţii de calitate a lucrărilor de intervenţie, expertiza tehnică recomandă suplimentar şi adoptarea următoarelor măsuri:

-lucrările de intervenţie se vor realiza pe baza unui proiect tehnic fazat pe detalii de execuţie;

-pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor de structură, beneficiarul va asigura supravegherea lucrărilor conform prevederilor legale;

-beneficiarul va dispune luarea măsurilor ce se impun pentru respectarea normelor de protecţie a muncii specifice lucrărilor efectuate”, a anunţat CNAIR.

„Pentru buna exploatare a podului şi corecta monitorizare a acestuia sunt iniţiate unele acţiuni pentru formarea unui grup de specialişti care vor administra acest obiectiv de investiţii. Mai subliniem că în vederea evitării apariţiei unor consecinţe asupra capacităţii structurale a blocurilor de ancoraj. Antreprenorul a început lucrările de etanşare a rosturilor. Aceste lucrări se realizează în baza unei proceduri tehnice de execuţie aprobate de inginer”, a explicat CNAIR.

Structura podului nu va fi modificată şi realizarea în continuare a acestui obiectiv se face conform cerinţelor tehnice din documentaţia de atribuire a contractului. Construcţia podului este monitorizată şi în ipoteza în care, după finalizarea acestei etape de supraveghere, se constată apariţia altor degradări sau infiltraţii, antreprenorul va fi notificat în vederea extinderii perioadei de garanţie a lucrărilor aferente acestui obiectiv de investiţii, transmit reprezentanţii CNAIR.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie. Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

