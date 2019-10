Dezmăţul financiar de la Parcul Industrial Galaţi. „Căpuşa“ a supt din bugetul public 6 milioane de euro

Societatea Industrial Parc SRL Galaţi continuă să producă pierderi bugetului public, la şase ani de la înfiinţare, în ciuda faptului că de doi ani nu mai are, practic, niciun fel de activitate economică. Activitatea, oricum insignifiantă, a fost blocată la finalul lui 2017 din cauza unui litigiu juridic complicat dintre firma amintită (cu capital public) şi o companie româno-ucraineană care revendică concesiunea asupra întregului teren (21,5 ha) al entităţii.

Gândită ca un punct de dezvoltare a zonei oraşului Galaţi, firma Industrial Parc SRL a fost fondată de Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Galaţi (fiecare cu câte 50% din capitalul social), iar în 2013 a început să funcţioneze ca administrator unic al unui patrimoniu atractiv: un teren de 21,5 ha, cu acces la Dunăre, la un drum european şi la calea ferată, dar şi cu toate utilităţile necesare (drumuri, electricitate, apă, gaze, canalizare, clădiri).

În teorie, parcul industrial de la Galaţi ar fi trebuit să atragă, pe baza unor scutiri importante de impozite locale şi de chirie a terenurilor, numeroşi investitori (mai ales în zona de producţie), însă deşi acolo s-au cheltuit, din bani publici, peste 6 milioane de euro, treaba nu a mers, CJ şi CL fiind nevoite, an de an, să contribuie cu sume consistente (sub formă de majorări de capital, în numerar) pentru a acoperi salariile angajaţilor societăţii.

După ce, acum trei ani, Curtea de Conturi a atras atenţia CL şi CJ că principiile bugetare sunt încălcate la finanţarea pierderilor de la Parcul Industrial, în urmă cu doi ani activitatea a fost blocată complet în urma unui litigiu cu o firmă care pretinde că a concesionat tot terenul în urma unui contract încheiat cu fostul director. Documentul este contestat însă de acţionari, care spun că ar fi fost încheiat ilegal, litigiul fiind acum în Justiţie, atât pe partea civilă, cât şi pe cea penală.

În urmă cu două luni, un control făcut de inspectorii ANAF la Industrial Parc SRL Galaţi a scos la iveală noi amănunte interesante despre dezmăţul bugetar de la amintita societate, care s-a dovedit o „căpuşă” a bugetului public. A rezultat că societatea a menţinut între 12 şi 15 angajaţi (directori, membri CA, etc) remuneraţi generos, deşi, practic, nu are niciun fel de venituri.

S-a constatat, astfel, că în ultimii doi ani la Parcul Industrial au fost plătite salarii ilegale în sumă de circa 250.000 de lei, sub forma unor bonusuri şi sporuri necuvenite. În medie, fiecare angajat al firmei cu capital public a încasat lunar cu 1.700 de lei mai mult decât i se cuvenea, salariul mediu net pe societate depăşind 5.000 de lei.

Mai mult decât atât, s-a constatat că veniturile prognozate pe baza cărora s-a calculat schema de personal şi salariile de bază au fost realizate, pe cei trei ani (2016-2018), într-o proporţie de doar 3%. Inspectorii fiscali au menţionat că administratorul societăţii era obligat să atragă atenţia acţionarilor (CJ şi CL Galaţi) pentru a fi dispuse măsuri pentru diminuarea prejudiciului. „Deşi bugetele de venituri au fost realizate în proporţie foarte mică an de an, ele nu au fost analizate şi adaptate la situaţia reală în exerciţiile bugetare următoare”, se afirmă în raport.

La finalul actului de control sunt dispuse măsuri privind recuperarea prejudiciului şi stabilirea persoanelor vinovate de producerea acestuia, în vederea recuperării sumelor calculate. Termenul de conformare a fost 30 septembrie 2019, însă el a fost prelungit ca urmare a faptului că reprezentanţii societăţii au contestat în parte raportul ANAF, pe cale administrativă.