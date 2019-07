Declaraţii controversate ale primarului Galaţiului despre pericolul surpării Falezei Dunării: „Este un mit urban“

Primarul Galaţiului îi contrazice ferm pe toţi specialiştii care au făcut rapoartele de expertiză, în ultimii 20 de ani, cu privire la alunecarea alarmantă a falezei Dunării, în zona cartierelor Ţiglina 1 şi Mazepa 1 şi 2. Edilul apreciză că la mijloc sunt „mituri urbane” care vor să facă rău Galaţiului.

„Mie mi se pare că la Galaţi există nişte mituri urbane care se translatează din generaţie în generaţie sau de la an la an şi cineva are grijă să facă astfel încât oamenii să nu le uite. Sunt nişte subiecte care se repetă şi care par a avea o ciclicitate anume. Cred că ar fi bine să reamintim că Faleza nu se duce nicăieri, ea e acolo să rămână. Nu alunecă nici cu un centimetru, nici cu un metru, nici cu un kilometru”, a spus Pucheanu.

Edilul precizeazî că de peste un an este monitorizată Faleza Dunării şi că în cele 12 puţuri forate de monitorizare s-au observat acumulări de apă doar într-unul singur. „Într-adevăr, am observat o colmatare a zonelor de colectare gândite de câtre constructor la momentul construcţiei Falezei, dar asta se poate remedia extrem de uşor”, a adăugat acesta.

Informaţiile furnizate de primar sunt cu totul surprinzătoare, având în vedere că surparea versantului Falezei Dunării, în zona oraşului Galaţi, stârneşte îngrijorare de cel puţin cinci decenii. Până în 1989, era stabilită o zonă de protecţie în care construcţiile mai înalte de cinci niveluri au fost interzise pe o distanţă de 200 de metri faţă de faleză, măsura fiind însă desfiinţată în perioada 1990-2005, când în zonă au fost aprobate sute de proiecte imobiliare.

O serie de expertize făcute în 2005, 2012 şi 2016 au arătat că există tasări foarte mari în zona dinspre Dunăre a oraşului şi că unele porţiuni din versant alunecă în Dunăre cu între 1 şi 10 milimetri pe lună. Lucru vizibil mai ales în zona „Francezi”, unde bulevardul Marii Uniri este brăzdat de crăpături.

IATĂ CE SPUN EXPERŢII: FOTO Galaţiul se prăbuşeşte în Dunăre cu 12 centimetri pe an. Un cutremur poate provoca o catastrofă

De altfel, tocmai ca urmare a acestui fenomen, construcţiile noi sunt interzise, din 2010, în zona Falezei, lucru considerat de edilul actual ca fiind greşit. Acesta apreciază că în zonă ar trebuie să se facă investiţii diverse care, „prin fundaţiile lor ar consolida malul”.

Trebuie spus şi că surpările subterane tot mai dese din municipiul Galaţi nu au produs doar panică în rândul populaţiei şi o reacţie controversată a primarului, ci şi o anchetă penală aflată în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Dosarul poartă numărul 2359/P/2019 şi, după cum a confirmat deja Parchetul, în el se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „abuz în serviciu”, conform articolului 297 din Noul Cod Penal.

