Cea mai mare pedeapsă aplicată în România pentru uciderea unui animal. Ritta şi-a salvat stăpânul cu preţul propriei vieţi

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe un bărbat din municipiu la un an de închisoare cu executare pentru ucidere fără drept, cu intenţie, a unui animal. Este cea mai mare pedeapsă aplicată în România pentru acest gen de infracţiune şi maximum prevăzut de lege.

Ritta, o femelă din rasa Amstaff, a fost ucisă cu brutalitate în 2019. Agresorul, vecin cu proprietarul câinelui, i-a aşteptat în scara blocului când se întorceau de la plimbare şi l-a atacat pe bărbat cu un cuţit.

Stăpânul s-a ferit în ultimul moment, însă vecinul său, din răzbunare, a înjunghiat câinele. Din păcate, Ritta nu a mai putut fi salvată. Avea 13 ani şi era o căţeluşă extrem de blândă şi sociabilă, fiind crescută de familie de la vârsta de două luni.

„Prima dată a încercat să dea în mine, mi-a agăţat puţin geaca, eu m-am ferit, după care s-a aplecat şi a dat exact în câine. Dacă nu mă feream eu, probabil dădea în mine. Dar nu m-a nimerit pe mine, s-a aplecat şi a dat în câine”, a povestit Laurenţiu Costel Bocioc, proprietarul patrupedului, imediat după incidentul violent.

Copilul, traumatizat după uciderea Rittei

Copilul familiei a rămas traumatizat după cele întâmplate şi a făcut terapie luni de zile pentru a-şi reveni. „Copilul nostru a suferit o adevărată traumă, în urma pierderii Rittei. Era foarte ataşată de ea. Acum facem terapie, mergem la căluţi”, spunea imediat după incident Mariana Bocioc, proprietara animalului.

La scurt timp după uciderea câinelui, stăpânii Rittei au scos un certificat medico-legal de la veterinar, din care reiese că animalul a murit prin înjunghiere. Totodată, au depus plângere la Poliţie, care a deschis un dosar penal pentru „uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept”, potrivit legii 205/2004.

Soţii Bocioc FOTO arhiva personală

Pe 17 ianuarie 2022, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat în premieră pe ucigaşul Rittei la un an de închisoare cu executare. În plus, bărbatul a fost obligat să îi achite 5.000 de lei ca daune morale lui Laurenţiu Costel Bocioc pentru suferinţa prin care acesta şi familia lui au trecut după pierderea câinelui.

„Această condamnare nu trebuie să rămână fără ecou”

Avocata care a reprezentat pro bono (n.r. gratuit) familia Bocioc în instanţă crede că decizia Curţii de Apel Galaţi a creat un precedent la nivel naţional şi transmite totodată un semnal către cei care agresează sau ucid animale că riscă să ajungă la închisoare pentru astfel de fapte.

„În luna ianuarie 2019 începea coşmarul unei familii din Galaţi, căreia, cu o imensă cruzime, avea să îi fie ucis câinele, acesta fiind în apărarea stăpânului de atacurile agresorului. La fix 3 ani de la acest cumplit eveniment, Curtea de Apel Galaţi menţine hotărârea pronunţată în primă instanţă de către Judecătoria Galaţi. Am luptat alături de familia Bocioc pentru a obţine această soluţie, ne-am dorit-o, am sperat că o vom putea menţine şi în apel şi am reuşit. Sigur, această condamnare nu trebuie să rămână fără ecou, pe viitor, practica instanţelor trebuie să se menţină pe aceeaşi linie, respectiv, sancţionarea dură a celor care comit acte de agresiune asupra animalelor”, ne-a declarat avocata Luminiţa Stoianovici Susma.

