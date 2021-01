Căţeluşa Cenuşica, intoxicată cu fum şi rănită într-un incendiu, adoptată de o familie din Spania VIDEO

Căţeluşa a fost salvată dintr-un incendiu la sfârşitul lunii noiembrie de către reprezentanţii asociaţiei pentru protecţia animalelor Help Lăbuş, din Galaţi. Era într-o stare gravă, cu arsuri pe corp, dar şi multiple probleme la aparatul respirator, din cauză că inhalase mult fum. Avea mucoasele iritate cu monoxid de carbon, iar plămânii grav afectaţi. După mai multe de săptămâni de terapie cu oxigenoterapie şi monitorizare permanentă la spitalul animalelor orfane, Cenuşica a reuşit să treacă de zilele critice.



„Am salvat-o dintr-un incendiu. Nişte oameni ai străzii au improvizat un foc, care a scăpat însă de sub control şi a fost cuprins de flăcări. Ei s-au salvat, însă căţeluşa a rămas în incendiu, fiind grav intoxicată cu fum. Am adus-o la spitalul animalelor orfane, iar personalul veterinar a încercat din răsputeri să-I salveze viaţa. Ne-am rugat pentru ea, iar după două săptămâni de terapie cu oxigenoterapie Cenuşica pare că a înviat. Putem spune că astrele au ţinut cu ea. Şi, mai mult decât atât, cazul ei a impresionat o familie din Spania, iar în curând va pleca în adopţie. Dani şi Roxana vor fi în curând părinţii ei adevăraţi. Sunt oameni minunaţi, care iubesc animalele şi au decis să-i ofere o şansă la viaţă, aşa cum trebuie să aibă fiecare căţel”, ne-a spus Corina Grigore, administratorul adăpostului de animale Help Lăbuş.



În ultimul an, peste 120 de câini din adăpostul „Ajutaţi-l pe Lăbuş” au fost adoptaţi de familii din Belgia, Germania, Scoţia, Elveţia şi Anglia. În adăpostul de animale de la marginea oraşului Galaţi trăiesc peste 1.000 de câini.







