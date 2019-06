Biscuiţii cu cânepă, pariul unei studente de la Alimentaţie. „«Eşti ceea ce mănânci». Cred mult în acest lucru“

Alina Gabriela Bogdan este din Brăila şi s-a înscris la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi din dorinţa de a adopta o dietă mai sănătoasă. Şi-a dorit dintotdeauna să ştie ce conţin produsele alimentare, legumele şi fructele pe care le mănâncă, astfel încât să poată fi mai selectivă cu privire la meniul zilnic. „Este o vorbă care spune: «Eşti ceea ce mănânci». Cred mult în acest lucru şi sunt foarte atentă la ceea ce mănânc acum“, ne explică studenta alegerea pe care a făcut-o.

În primul an de facultate a prezentat la o sesiune ştiinţifică cam tot ceea ce e de ştiut despre cafea, dar a făcut şi un sondaj printre colegii de facultate legat de efectele cofeinei asupra organismului. „Sunt persoane care pot bea cafea şi dorm fără probleme, dar vor avea coşmaruri. Majoritatea au spus asta, în timp ce restul nu au mai reuşit să doarmă după ce au băut cafea“, ne dezvăluie tânăra concluziile micului său studiu sociologic.

A devenit cunoscută la nivel naţional alături de colegele de an şi prietenele sale, Laurena Odajiu şi Gabriela Dănoiu, după ce au decis să participe la Ecotrophelia 2019, cea mai importantă competiţie studenţească destinată creării de produse alimentare inovative din România. Chiar de la prima participare, Alina şi colegele ei au impresionat juriul, câştigând competiţia cu două produse 100% naturale, reunite sub denumirea Hemp Mini-Meal. Acestea sunt o pastă tartinabilă şi biscuiţi ce conţin un adaos de pudră proteică de cânepă, o inovaţie în domeniul produselor alimentare.

Primul gând care le vine unora dintre noi când se gândesc la cânepă este că aceasta are un efect psihotrop asupra organismului printr-o substanţă chimică care o conţine, THC, ce provoacă celor care o consumă o senzaţie de eurforie, numai că aici nu este cazul. „Pudra de cânepă pe care am folosit-o este cea de pe piaţă, care poate fi cumpărată de oricine şi care, evident, nu conţine acea substanţă halucinogenă“, ne dă asigurări zâmbind tânăra.

Două luni de muncă în laborator

Şi mai impresionant este că Alina şi colegele ei au reuşit să creeze produsele în doar două luni de zile, investind zeci de ore pentru analize şi teste în laboratorul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. „Pudra de cânepă este proteică, iar în momentul de faţă aceasta este folosită mai mult la milk-shakeuri. Noi ne-am gândit că putem folosi pudra proteică de cânepă la un produs, am vrut să fie ceva natural., bogat în proteine şi care să poată fi consumat de oricine“, ne explică studenta cum le-a venit ideea de a crea cele două produse.

FOTO UGAL

Pasta tartinabilă şi biscuiţii sunt foarte uşor de transportat şi ocupă extrem de puţin spaţiu. Dacă guşti din pasta tartinabilă, prima senzaţie este cea a unui gust apetisant, uşor condimentat de la coriandrul şi usturoiul pe care îl conţine, dar care te face să vrei mai mult. O porţie din cele două produse are 170 de grame, fiind compusă din 80 de grame de biscuiţi şi 90 de grame de pastă vegetală tartinabilă şi aduce un aport caloric de 500 de kilocalorii, care reprezintă 25% din necesarul zilnic al organismului calculat la o dietă de 2.000 de kilocalorii.

FOTO UGAL

Hemp Mini-Meal a fost conceput de Alina şi colegele ei astfel încât să poată fi consumat la o singură masă. Cele două produse sunt 100% naturale, deci nu conţin aditivi sau coloranţi, au toţi aminoacizii esenţiali, sunt bogate în omega 3 şi omega 6, în special pateul, şi aduc consumatorului un aport important de minerale, fiind vorba de fier, fosfor, magneziu şi mangan. „Ideea mea principală la crearea pastei tartinabile şi a biscuiţilor a fost ca acestea să nu conţină deloc aditivi, deci să fie sănătoase. Sunt foarte selectivă cu ceea ce mănânc şi am pornit de la acest lucru când am gândit cu colegele mele produsele“, ne mărturiseşte Alina.

Mazăre, ardei, morcovi, coriandru şi usturoi

Ce impresionează este simplitatea pastei şi a biscuiţilor, care au un gust deosebit. Hemp Mini-Meal este, de fapt, o gustare ce a fost gândită pentru a fi consumată între mese de către toţi consumatorii, în special de către cei care au un program foarte încărcat, de către sportivi sau persoanele care merg în deplasări. Este un produs vegetal tartinabil, care este obţinut din pastă de mazăre cu adaos de pudră proteică de cânepă. Pasta tartinabilă se serveşte cu un biscuit aperitiv care este obţinut din făină integrală de grâu cu adaos de pudră proteică de cânepă.

Pe lângă aportul de pudră proteică de cânepă care vine cu un conţinut bogat de proteină şi de fibră, s-a mai adăugat în produs ardei gras şi morcov. „Tot ce am folosit noi la realizarea produselor este natural, cum face bunica. Mazărea este fiartă şi dată printr-o sită pentru a ieşi ca un pireu, deci o pastă, ardeii îi coacem, morcovii rămân cruzi şi sunt mărunţiţi. Am făcut mai multe analize, în urma cărora am constatat că pasta şi biscuiţii rezistă în timp, fără să le fie afectate proprietăţile. Pot fi ţinute la temperatura camerei până când sunt consumate“, ne introduce puţin studenta în procesul tehnologic care a dus la crearea Hemp Mini-Meal.

Alina Gabriela Bogdan (stânga), Laurena Odajiu şi Gabriela Dănoiu FOTO UGAL

Nu a fost deloc uşor, cum poate părea la prima vedere, mai ales partea ce a implicat gustul final al pastei tartinabile. Alina şi colegele ei au folosit diverse combinaţii şi au făcut chiar şi un sondaj, iar în final s-au decis la varianta de produs care a câştigat Ecotrophelia 2019, care conţine pe lângă ingredientele amintite anterior şi coriandru şi usturoi. La biscuiţi, s-a mers în final pe o combinaţie între pudra proteică de cânepă, făină integrală şi morcov crud. Alina şi colegele ei au făcut, alături de profesorii lor coordonatori, şi o estimare a preţului cu care pasta tartinabilă şi biscuiţii ar putea ieşi pe piaţă, acesta fiind de 5 lei.

Pasul următor va fi înregistrarea Hemp Mini-Meal la OSIM şi apoi găsirea unui producător din industria alimentară care să cumpere licenţa şi să îl producă pe scară largă. Visul Alinei şi al colegelor sale nu se opreşte aici, echipa câştigătoare de la Ecotrophelia 2019 urmând să reprezinte România la faza europeană a competiţiei, care va avea loc în Germania, la începutul lunii octombrie.

Tânăra crede că secretul performanţei obţinute în acest an la Ecotrophelia stă în combinarea teoriei cu practica, lucru care se datorează în bună măsură profesorilor care le-au coordonat în acest proiect, Eugenia Pricop, Octavian Baston şi Daniela Istrate. Pe viitor, nu exclude să lucreze împreună cu colegele sale, Laurena Odajiu şi Gabriela Dănoiu, într-o mică fabrică care să le aparţină şi să producă Hemp Mini-Meal, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, intenţionează să activeze în industria de produs dulciuri.

