Situaţie tensionată la Spitalul de Urgenţă Focşani. Pacienţii Covid-19 asimptomatici s-au revoltat după ce au aflat că vor fi transferaţi

A fost revoltă vineri la Spitalul de Urgenţă din Focşani, unde pacienţii asimptomatici, internaţi la Secţia de Infecţioase, în marea lor majoritate cadre medicale infectate cu Covid-19 au aflat că urmează să fie transferaţi în cursul zilei la unităţi medicale din Brăila şi Rm. Sărat.

Motivul ar fi fost faptul că Secţia de Infecţioase nu mai face faţă avalanşei de pacienţi şi s-ar dori decongestionarea saloanelor, însă pacienţii nu sunt de acord. În sprijinul lor a venit şi liderul sindicatului Sanitas Vrancea, care a spus că este un abuz al directorului medical Gabriel Negoiţă, rămas se pare la comanda spitalului după ce echipa militară şi-a terminat misiunea.

“Trebuie să se găsească alte soluţii în Vrancea decât să se transfere la alte unităţi sanitare din ţară. Oamenii plâng, sunt disperaţi, deja sunt într-o tensiune maximă, sunt de săptămâni întregi internaţi cu simptome mai grave sau mai puţin grave, unii aproape de externare, e abuziv să fie transferaţi în alte judeţe”, a spus Claudiu Grosu, liderul Sanitas Vrancea.

Şi soluţia a fost găsită până la urmă, fiind luată decizia ca pacienţii actuali să nu mai fie transferaţi şi doar viitorii pacienţi să fie trimişi la Brăila şi Rm. Sărat.

“În cursul zilei de astăzi, din ordinul şefului Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, motivat de aglomerarea spitalelor de la Adjud şi Focşani cu pacienţi infectaţi cu COVID-19, s-a dispus transferul a 50 de pacienţi cu forme uşoare sau asimptomatici la spitalele din Brăila (20 de pacienţi de la Adjud) şi Rm Sărat (30 de pacienţi de la Focşani). După o analiză a situaţiei, Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea a decis ca pacienţii să nu mai fie transferaţi, către spitalele respective fiind redirecţionaţi viitorii pacienţi care se vor încadra la categoria menţionată”, a arătat Prefectura Vrancea într-un comunicat de presă.

Şi autorităţile di Rm. Sărat au fost informate că pacienţii de la Focşani nu vor mai fi preluaţi de spitalul din Râmnicu Sărat, dar că vor veni alţii, tot din Vrancea.

”Am fost anunţaţi că ne vor trimite totuşi 18 pacienţi de la spitalul din Adjud, judeţul Vrancea, nu şi motivele acestui transfer”, potrivit lui Adrian Danielescu, managerul spitalului din Râmnicu Sărat.

De menţionat că printre cei care ar fi urmat să fie transferaţi s-a numărat şi directorul suspendat al Spitalului de Urgenţă, Constantin Mândrilă, infectat cu Covid 19 încă de pe data de 10 aprilie şi care este internat de o lună. El a contestat ultimul test efectuat de DSP, care a ieşit pozitiv.

"Revolta mea a fost că am fost testat pe 29 aprilie şi am fost negativ, mi-a venit rezultatul după doua zile, iar apoi mi s-a recoltat din nou şi mi s-a zis ca e proba incertă, iar după alte trei zile, luni, mi s-a recoltat din nou şi mi s-a zis ca e proba pozitivă. E ceva ce nu se leagă. Am contestat rezultatul şi am cerut să mi se recolteze o probă martor pentru că atunci când eram director am semnat contract cu Institutul Cantacuzino şi să îmi recolteze o proba martor ca să vedem dacă este într-adevăr pozitiv sau nu”, spunea Mândrilă în urmă cu două zile.