Scandal politic la Spitalul de Urgenţă din Focşani.  PNL şi PSD se bat pentru supremaţie în Consiliul de Administraţie

Pe data de 20 ianuarie 2020, Ministerul Sănătăţii a făcut unele schimbări la nivelul conducerii celei mai mari unităţi spitaliceşti din Vrancea, singura din ţară care încă i se subordonează. Înlocuirile au vizat membrii Consiliului de Administraţie, fiind înlăturaţi trei membri care erau numiţi de vechiul ministru din partea Direcţiei de Sănătate Publică şi aduşi în locul lor trei oameni politici, toţi de la PNL.

Este vorba despre Ciprian Epure (consilier judeţean PNL Vrancea), Ana Maria Dimitriu (consilier local PNL Focşani) şi Dragoş Cozma (medic stomatolog, vicepreşedinte PNL Focşani).

Practic, noul Consiliu de Administraţie a avut ca sarcină scoaterea din schemă pe preşedintelui C.A., medicul Mihai Nedelcu, consilier local PSD, trimis în structura de conducere de Consiliul Judeţean, lucru care ar fi făcut facil ulterior schimbarea din funcţie a directorului Spitalului, Constantin Mîndrilă. Ceea ce, parţial, s-a şi întâmplat în următoarele zile, doar că Mihai Nedelcu nu recunoaşte noua echipă numită de ministru.

“Am fost ales prin vot, pentru o perioada de 6 luni, preşedinte al Consiliului de Administraţie în şedinţa Consiliului din data de 23.12.2019. Totodată, având în vedere faptul că mandatul pentru funcţia în care am fost desemnat se află în curs de desfăşurare, învederez faptul că nu există niciun temei legal pentru încetarea respectivului mandat înainte de termenul legal. Referitor la punctul 3 <<constituirea Consiliului de Administraţi>>’, consider că şi acesta este lipsit atât de interes, cât şi de obiect, faţă de prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 64/20.01.2020, care prevăd fără echivoc numirea a trei membri în Consiliul de Administraţie, efectele respectivului act normativ producându-se ope legis, fără a mai fi nevoie de un act administrativ care să pună în aplicare respectivele efecte”, se menţionează în materialul transmis de către preşedintele CA, Mihai Nedelcu (foto).

Acesta i-a trimis şi o scrisoare ministrului Sănătăţii, Victor Costache, în care îi reproşează că a numit trei oameni politici în detrimentul specialiştilor în domeniu din cadrul DSP Vrancea. Atât Mihai Nedelcu, cât şi conducerea spitalului s-au adresat justiţiei în legătură cu acest aspect.

Între timp, Consiliul de Administraţie numit de ministrul Sănătăţii a încercat să se reunească de trei ori, fără succes, fiecare şedinţă convocată având parte de boicotul reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea, managerului spitalului, reprezentanţii Colegiului Medicilor şi sindicatului Sanitas. Mai mult, conducerea spitalului nu a asigurat secretariatul şedinţei CA.

Totuşi, cei 3 membri CA şi-au asigurat singuri cvorumul şi au stabilit alegerea unui nou preşedinte, în persoana consilierului local PNL Focşani Ana-Maria Dimitriu. În aceeaşi formulă, luni, 19 februarie (foto), a fost schimbat şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie.

”Nici de această dată nu s-a prezentat nimeni din partea spitalului. Am vrut să înregistrăm documentele adoptate astăzi la secretariatul Consiliului de Administraţie, dar ni s-a spus că toate documentele şi ştampila sunt la domnul Nedelcu. Nu am primit niciun document din cele solicitate săptămâna trecută, legate de funcţionarea spitalului. Vom participa mâine, la convocarea domnului Nedelcu. De asemenea, noi am convocat o nouă şedinţă pentru miercuri, 12 februarie”, a declarat Ana-Maria Dimitriu, aleasă preşedinte al Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean ”Sf. Pantelimon” Focşani.

Deocamdată, lucrurile bat pasul pe loc iar Ministerul Sănătăţii nu a avut nici o reacţie la adresele formulate de cei 3 reprezentanţi ai ministerului, dar şi în ce priveşte documentele trimise de Mihai Nedelcu.