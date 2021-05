Scandal legat de bugetul unui oraş important din România. Primarul: „Din 2 iunie pun lacăt pe uşă”

Bătălia politică pe marginea bugetului general al municipiului Focşani continuă la Focşani, între primarul PSD Cristi Misăilă şi majoritatea PNL-USR-PLUS din Conciliul Local.

Totul pleacă de la nemulţumirea edilului legată de tăierea din buget a sumei de 20 de milioane de lei de la cheltuielile de funcţionare ale instituţiei pe care o conduce şi alte câteva entităţi subordonate, bani care au fost direcţionaţi către fondul de rezervă.

Cristi Misăilă spune că din cauza acestor tăieri, mai multe capitole bugetare au ajuns pe minus, faot care a făcut ca bugetul municipiului Focşani să fie invalidat de către Sistemul naţional de raportare al ANAF, pentru cinci dintre instituţiile propri.

Este vorba de Primăria Focşani, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, Poliţia Locală, Ansamblul Folcloric "Ţara Vrancei" şi Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia". În cazul primelor trei este vorba despre tăieri din fondul de salarii, reduceri cuprinse între 30% şi 50%.

Edilul a lansat un tir de acuzaţii la adresa consilierilor locali PNL-USR-PLUS, acuzându-i de sabotarea economiei oraşului, acesta anunţând că începând cu 2 iunie va pune lacăt pe uşa primăriei, pentru că nu mai are cu ce plăti facturile.

Apel la fondul de rezervă

El încearcă să forţeze mâinile consilierilor locali pentru a aproba alocarea sumelor necesare pentru funcţionarea instituţiilor amintite, din fondul de rezervă, adică exact de acolo de unde chiar primarul spune că este ilegal să se aloce sume de finanţare.

„Va trebui să convocăm Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru a propune alocarea de sume din fondul de rezervă, acolo unde au fost duse prin amendamente aceste sume. Ne-au blocat cu bună ştiinţă, ducând banii în fondul de rezervă. Ori fondul de rezervă, tot Legea Finanţelor Publice Locale spune că se poate utiliza doar la propunerea primarului, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute sau în situaţia unor calamităţi. Poate am putea să considerăm o calamitate că avem o asemenea majoritate în consiliul local şi cred că acesta va fi motivul pentru care vom propune alocarea din fondul de rezervă, calamitatea numită PNL-USR PLUS din Consiliul Local”, a precizat primarul Cristi Misăilă.

Între timp, avântul primarului pare să se fi domolit după ce plângerile sale publice, care au făcut ocolul ţării în legătură cu invalidarea bugetului de către ANAF, au ajuns la cunoştinţa Ministerului de Finanţe. Reprezentanţii ministerului dau vina pe funcţionarii Primăriei Focşani pentru că nu au ştiut să încarce bugetul în sistemul informatic.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public în data de 26 mai 2021, cu privire la situaţia bugetului Primăriei Focşani, precizăm că nu au existat probleme de natură tehnică în ceea ce priveşte sistemul informatic al Ministerului Finanţelor (Forexebug) care gestionează fluxurile financiare cu Primăria Focşani. Invalidarea bugetului local al Municipiului Focşani s-a produs din cauza erorilor făcute de către ordonatorul de credit la întocmirea şi introducerea acestuia în Sistemul informatic al Ministerului Finanţelor.

Ministerul Finanţelor stă la dispoziţia autorităţilor locale în vederea acordării de asistenţă pentru remedierea erorilor şi introducerea formei corecte a bugetului local al Municipiului Focşani în sistemul Forexebug, în vederea validării acestuia cât mai curând posibil”, se arată într-un răspuns al Ministerului de Finanţe.

Cere aviz de nelegalitate

O altă forţare a edilului Misăilă este legată de faptul că încearcă să pună presiune pe Instituţia Prefectului pentru ca aceasta să dea un aviz de nelegalitate bugetului municipiului. De altfel, Misăilă i-a cerut prefectului să exercite cu celeritate controlul de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat bugetul, în data de 10 mai.

„Noi avem rapoartele de specialitate, atât din partea secretarului general, cât şi din partea Directiei Economice şi Direcţiei de Investiţii că această hotărâre este nelegală şi ar trebui să vină un aviz de nelegalitate din partea Instituţiei Prefectului şi în urma acestui aviz să se rediscute întregul buget”, mai spune Misăilă.

Prefectura confirmă că a primit hotărârea în cauză abia vineri, 21 mai, la ora 13.55, cu 5 minute înainte de încheierea programului de lucru. De luni documentele se află pe masa juriştilor, care se vor exprima asupra legalităţii sau nu a bugetului.

Surpriza este însă faptul că hotărârea care a ajuns la Prefectură nu este însoţită de nici un raport de nelegalitate din partea secretarului municipiului, aşa cum afirmă primarul, ceea ce arată că realitatea este distorsionată şi edilul nu-şi doreşte în realitate o invalidare a bugetului, ci o eventuale corecţie cu sume făcute de aleşii locali la instituţiile văduvite de bani.

O problemă totuşi ar putea exista în buget, şi anume faptul din cele cinci instituţii anunţate de primar că au bugetele invalidate, în cazul a două dintre ele banii prevăzuţi pentru bunuri şi servicii sunt mai puţini decât s-a cheltuit până acum.

Este vorba despre Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, instituţie căreia i s-a alocat doar 40.000 de lei din cei 540.000 de lei propuşi, în condiţiile în care s-au cheltuit până acum 200.000 de lei şi la Ansamblul „Ţara Vrancei”, unde s-au propus 410.000 de lei şi s-au alocat în final 110.00 de lei, şi aici cheltuielile fiind mai mari, de 119.000 de lei.

Reprezentanţii majorităţii din Consiliul Local au o explicaţie pentru ajungerea în această situaţie, şi anume lipsa de comunicare şi transparenţă a conducătorilor instituţiilor pomenite, care nu au răspuns niciunei solicitări din partea lor.

„Am încercat pe toate căile să mă informez, cu mult înainte de dezbaterea proiectului de buget: prin adresă oficială, prin întrebări directe, atât în şedinţe publice, cât şi în singurul Consiliu Administrativ convocat anul acesta (abia în Aprilie), tocmai pentru a susţine mai mult proiectele culturale. Am primit zero răspunsuri, o sfidare continuă şi chiar un bonus: retragerea atribuţiilor pe cultură, exact în ziua când am făcut adresă oficială către aceste instituţii”, spune Alexandra Tătaru, viceprimar USR-PLUS.

Vă mai recomandăm:

Edilul Focşaniului anunţă că din 2 iunie pune lacătul pe uşa Primăriei. El spune că cinci instituţii proprii au bugete invalidate VIDEO

Bugetul Focşaniului, votat la a treia încercare. Salarii diminuate cu 30% pentru funcţionarii din Primărie şi cu 50% la Poliţia Locală VIDEO