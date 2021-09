Răfuielile politice ţin închisă clădirea nouă, finalizată acum 6 luni, a unui liceu. Vina, pasată între tabere

Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Gh. Tattarascu”, din Focşani, funcţionează de 26 de ani într-un spaţiu impropriu, în sediul unui fost internat.

În clasele de mărimea unui dormitor stau înghesuiţi chiar şi 33 de elevi. O clădire nouă la care s-a lucrat 20 de ani este finalizată de mai bine jumătate de an, dar recepţia ei se loveşte de ambiţii politice între primarul PSD şi majoritatea PNL-USR PLUS din Consiliul Local, dispute care au condus la blocarea bugetului local timp de câteva luni.

Autorităţile locale s-au bătut cu pumnul în piept că prima zi de şcoală îi va găsi pe elevi într-un local nou, în vecinătatea clădirii Inspectoratului Şcolar Vrancea, lucru care nu s-a întâmplat din cauză că nu a fost încă achiziţionat mobilierul.

Primarul Cristi Misăilă o acuză pe directoarea liceului că nu s-a preocupat suficient de acest aspect, chiar dacă au existat perioade când bugetul a fost blocat, fără să menţioneze că acest lucru a fost posibil inclusiv din cauza angajaţilor pe care îi păstoreşte şi pe care i-a încurajat în blocajul creat.

„Liceul avea posibilitatea încă din 10 mai, când s-a aprobat bugetul, să facă achiziţia mobilierului pentru a se putea să se mute în noua clădire. Lucrările la noua clădire, din păcate, au fost sistate pe perioada verii din cauza sistării bugetului. Şi iată că nu am putut să finalizăm până la începerea noului an şcolar lucrările la clădirea cea nouă. Poate că şi neimplicarea conducerii liceului a adus la acest aspect”, spune primarul Cristi Misăilă.

În replică, directorul liceului susţine că este acuzată pe nedrept de edil, în condiţiile în care chiar Primăria Focşani a fost cea care a notificat unitatea şcolară să nu facă achiziţii cât timp bugetul este blocat.

„Eu chiar am dus mobilierul vechi al şcolii în noua clădire, cu speranţa că vom începe acolo noul an de învăţământ, pe 13 septembrie, dar domnul primar mi l-a întors înapoi, spunând că nu se cade ca o clădire nouă să funcţioneze cu mobilier vechi. În plus, Primăria nu a făcut nici recepţia clădirii noului liceu, care ar urma să ni se predea printr-o hotărâre de consiliu local. Cu toate acestea, am demarat proceduri de licitaţie pentru o clădire care nu e încă în proprietatea noastră Sper ca noul mobilier achiziţionat prin licitaţie să vină într-o lună”, ne-a spus Ioana Constantinscu, directorul Liceului de Artă din Focşani.

Luni, 13 septembrie, elevii de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Gh. Tattarascu” au început anul şcolar înghesuiţi în clasele minuscule, iar o parte din clase au fost mutate, din motive de spaţiu, în incinta Colegiului Tehnic "V. D. Cotea", care s-a oferit să-i primească acolo pe elevi.

De menţionat că una din sălile de curs de la Liceul de Arte funcţionează chiar în cabinetul celor doi directori, iar cancelaria profesorilor a fost transformată, la fel, în sală de curs.

Mai mult decât atât, orele de atelier de la specializarea "Arta actorului" se vor desfăşura pe platforma scenei din curtea şcolii iar în cazul în care afară plouă elevii se vor muta în holul de la intrare al liceului.

O parte din orele de pian se desfăşoară în prezent în biblioteca liceului, în atelierul muncitorilor care a fost reamenajat şi în depozitul de manuale şcolare, iar orele de „Teoria Muzicii” au loc în cabinetul psihologic al şcolii.

Tot la nivel de şcoală s-a hotărât ca orele de Ansamblu Coral (n.a. liceul are un cor de excepţie) să se desfăşoare în holul liceului iar orele de educaţie fizică se fie făcute în aer liber, iar atunci când plouă într-o sală de clasă.

