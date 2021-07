Primarul Misăilă, după înfrângerea de la Curtea de Apel Galaţi: „Adresez în mod public o invitaţie la dialog consilierilor locali şi preşedinţilor de partide”

Primarul Cristi Misăilă a reacţionat marţi după-amiază după decizia magistraţilor Curţii de Apel Galaţi, care au admis recursul Consiliului Local, după decizia Tribunalului Vrancea, de suspendare a Hotărârii Consiliului Local Focşani prin care a fost adoptat bugetul pe anul în curs.

O decizie la care primarul nu se aştepta, în condiţiile în care şi-ar fi dorit să forţeze adoptarea unui nou buget.

Într-un comunicat de presă, Misăilă susţine că soluţia magistraţilor deblochează parţial situaţia, în sensul că în cel mai scurt timp vor fi plătite toate obligaţiile bugetare restante.

Misăilă îşi arogă şi meritele primei deblocări a bugetului, pe 18 iunie.

„Focşănenii îsi amintesc însă faptul că acest buget a devenit cât de cât funcţional tot în urma adoptării propunerilor făcute de mine, întrucât în perioada 10 mai-18 iunie 2021 bugetul măcelărit de majoritatea din Consiliul Local nu a putut nici măcar să fie introdus în sistemul naţional de raportare Forexebug a Ministerului de Finanţe. De altfel, cetăţenii din Municipiul Focşani au văzut că nu eu am blocat bugetul şi nici nu am generat sau întreţinut în vreun fel situaţia tensionată din ultimele luni. Din contră, m-am prezentat în faţa Consiliului Local cu soluţiile legale în contextul dat şi am propus în şase şedinţe consecutive un proiect de buget funcţional! În urma deciziei de astăzi, anunţ focşănenii că am dispus în regim de urgenţă plata tuturor obligaţiilor bugetare restante (furnizorii de utilităţi, prestatorii de servicii, executanţii lucrărilor de investiţii, indemnizaţii ajutoare sociale, burse, salarii etc). Totodată însă, atrag atenţia că suntem încă pe avarie sau cu alocări de zero lei la o serie de capitole bugetare, neputând funcţiona în mai multe domenii precum întreţinerea spaţiilor verzi din oraş, cu tot ceea ce înseamnă acest serviciu, inclusiv dezinsecţia zonelor verzi şi tratamentul copacilor, dar şi asigurarea unor servicii elementare de funcţionare din Primărie – hârtie, toner, abonamente telefoane şi internet ori programe antivirus. De asemenea, fondul de salarii este asigurat pentru 2 luni, iar într-una dintre instituţiile subordonate nici măcar pentru această lună. Tocmai de aceea, adresez în mod public o invitaţie la dialog consilierilor locali şi preşedinţilor de partide, să ne aşezăm la masa discuţiilor astfel încât să putem asigura un buget funcţional pentru servicii publice pentru focşăneni până la sfârşitul anului, nu doar până în luna septembrie”, scrie Misăilă în comunicat.

Cătălin Toma: „Ce a câştigat primarul pentru că a susţinut teorii care s-au dovedit a fi false?”

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, liberalul Cătălin Toma, care a mediat de mai multe ori conflictele dintre primar şi majoritatea din Consiliul Local, a avut şi el o reacţie la decizia de astăzi.

„Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis: bugetul municipiului Focşani este legal, iar blocarea bugetului de către primarul Cristi Valentin Misăilă şi sindicalişti s-a dovedit a fi o acţiune fără sens, împotriva focşănenilor!

Încă o dată am avut dreptate când am susţinut că soluţia trebuie să fie cea a comunicării, a dialogului. Ce a câştigat primarul pentru că a susţinut teorii care s-au dovedit a fi false? Cu ce a ajutat Focşaniul atitudinea pe care el a avut-o în şedinţe şi în instanţă?

Îi cerem public să lase populismele, să achite salariile personalului, indemnizaţiile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, să încheie contractele cu furnizorii de utilităţi şi să termine cu toate tertipurile politice pe care le-a aplicat în detrimentul cetăţenilor în ultimele luni. Cristi Misăilă trebuie să înţeleagă faptul că este în slujba focşănenilor, nu a PSD Vrancea, iar acţiunile sale trebuie să fie în folosul cetăţenilor”, a precizat Cătălin Toma.

PNL: „Palmă morală pentru primar”

Liberalii vrânceni susţin că în ciuda tertipurilor la care a apelat, primarul Cristi Misăilă a primit o lecţie de la judecători.

„Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis astăzi să caseze hotărârea Tribunalului Vrancea prin care bugetul municipiului Focşani a fost suspendat, dându-i o palmă morală primarului Cristi Misăilă, cel care a folosit toate tertipurile administrative şi juridice pentru a bloca instituţia pe care o conduce. Decizia de astăzi a CA Galaţi este definitivă şi demonstrează clar faptul că acţiunile primarului, directe şi indirecte, prin intermediul sindicatului, au fost împotriva focşănenilor. Municipiul nostru are buget funcţional, iar sumele la fiecare capitol vor fi alocate de consilierii majorităţii PNL-USR-PLUS conform priorităţilor, necesităţilor, de fiecare dată cu transparenţă şi cu justificarea cheltuielilor. Bugetul nu mai trebuie să fie puşculiţa primarului, un primar care are nevoie să înţeleagă că trebuie să pună în aplicare ceea ce decide majoritatea din Consiliul Local.

Îi solicităm public primarului să se oprească din demagogie, să renunţe la declaraţiile politicianiste, să dea dovadă de seriozitate şi să se ocupe cu adevărat de atribuţiile pe care le are”, potrivit unui comunicat al PNL.

USR PLUS: „Este regretabil că am pierdut atât de mult timp din cauza orgoliilor mărunte”

Şi USR PLUS a ţinut să puncteze faţă de decizia definitivă cu implicaţii asupra bugetului municipiului Focşani, cerându-i primarului să colaboreze cu majoritatea din Consiliul Local.

„Justiţia a dat dreptate consilierilor USR-PLUS-PNL iar bugetul municipiului Focsani a fost deblocat. Este regretabil că am pierdut atât de mult timp din cauza orgoliilor mărunte şi a şicanelor celor din PSD iar cei afectaţi au fost focşănenii, inclusiv angajaţii primăriei. Politica trebuie făcută pentru cetăţeni, nu pentru interese de partid. Sperăm ca pe viitor primarul Cristi Misăilă să colaboreze cu majoritatea USR-PLUS-PNL din cadrul Consiliului Local în vederea implementării proiectelor de dezvoltare a Focsaniului. Consilierii USR-PLUS vor fi si mai departe în slujba legii şi a cetăţenilor”, au arătat reprezentanţii USR PLUS.

