Imobilele în paragină din Staţiunea Soveja, impozitate cu 500%. „Ruinele” aparţin unui mare sindicat

Consiliul Local Soveja a aprobat majorarea cu 500 la sută a impozitelor pe terenuri şi clădiri care sunt lăsate în paragină.

Printre acestea se află şi hotelurile şi cabanele din Staţiunea Soveja, care au fost lăsate în paragină de SIND România.

Primarul spune că a purtat discuţii cu reprezentaţii SIND România pentru a rezolva această problemă, dar fără un rezultat concret.

Conform edilului, au fost mai multe întâlniri, unele tensionate, iar reprezentantul CSDR SIND România a propus o încercare de negociere. Primăria vrea însă un calendar clar al investiţiilor pe 2022, după care, alături de consilierii locali, va decide măsurile de impozitare.

„Potrivit acestora se pare că nu avem parte de o colaborare, dacă este să mă raportez la nivelul de discuţii, fapt care arată încă o dată că aceşti oameni nu doresc sub nicio formă să facă lumină în bunurile lor abandonate şi care ne afectează imaginea noastră ca localitate. Ceea ce a rămas din fosta staţiune Soveja sunt urmele nepăsarii unor personaje controversate şi care de-a lungul timpului nu au făcut decât să închidă ochii la distrugerea staţiunii. Nu ştiu ce inginerii pun la cale, dar vedem clar cu toţii cum îşi bat joc de o comunitate, de nişte bunuri şi de un brand naţional, acela al Sovejei ca “Perla Vrancei". Atât eu cât şi Consiliul Local Soveja nu ne-am dorit decât o bună colaborare pentru deblocarea situaţiei. Asistând la o atitudine ostilă din partea sindicatelor, am ajuns la concluzia că indiferent ce am face noi ca primărie, se pare că lucrurile nu pot fi îndreptate cu vorba bună”, a precizat edilul Ionuţ Filimon.

Interiorul hotelului Zboina FOTO: Primăria Soveja

Edilul nu exclude să se ajungă la executare silită şi scoaterea imobilelor la vânzare.

În momentul de faţă, imaginea staţiunii este una dezolantă, aspectul general fiind unul de abandonare. Deşi şoseaua principală care face legătura cu Focşaniul a fost între timp reparată, staţiunea Soveja este în agonie.

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) Sind Turism, care este administratorul staţiunii, a demarat ample lucrări de investiţii menite să readucă zonei renumele de odinioară. Un proces de durată cu Consiliul Judeţean, pentru terenul de sub clădiri, câştigat în instanţă de administraţia judeţeană, a făcut ca staţiunea cunoscută pe vremuri sub numele de Perla Vrancei să fie din nou abandonată.

În timpul perioadei comuniste, Soveja s-a dezvoltat ca o veritabilă staţiune montană, fiind construite hoteluri, dar şi o tabără pentru elevi. În anii deceniului opt aici veneau anual mii de turişti pentru a-şi petrece vacanţele.

Minerii care scoteau cărbune din subterane şi se îmbolnăveau îşi găseau leacul respirând aerul cel mai curat din România, iar sportivii veneau serii la rând în cantonamente, să se pregătească pentru întrecerile oficiale.

Hotelul Zboina este părăsit de trei decenii FOTO: Ştefan Borcea

Vă mai recomandăm:

Staţiunea Soveja, o pată neagră pe harta turismului. Cum se războiesc sindicatele şi autorităţile pentru un teren de 170.000 de metri pătraţi

Secretele Staţiunii Soveja, „plămânul de oţel“ al regiunii, locul unde minerii se vindecau doar cu aerul tare din munţi