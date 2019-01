FOTO VIDEO Pompierii care ţin un bărbat în viaţă de şapte ani. „Nu sunt judecătorul dumnealui, să-l programez la moarte“

De şapte ani, viaţa focşăneanului Marin Său, în vârstă de 68 de ani, depinde de sângele a doi pompieri din Vrancea. Fost instalator sanitar, bărbatul s-a confruntat în anul 2012 cu o problemă de sănătate la un picior, fapt pentru care a fost nevoit să rămână câteva zile în spital pentru unele investigaţii medicale, inclusiv analize de sânge. Cu acea ocazie a descoperit că suferă de o boală gravă, o formă rară de leucemie numită trombocitopenie cronică.

Tot atunci, Marin Său a aflat de la medici că are şi o grupă de sânge la fel de rară, 0 cu RH negativ, pe care doar 5% din populaţia Globului o poartă. Prin urmare, pentru a putea supravieţui, bărbatul are nevoie de trombocite de la persoane compatibile cu el, din punct de vedere al sângelui. Trombocitele, cunoscute şi cu denumirea de plachete sanguine, sunt cruciale în procesul normal de coagulare a sângelui.

„Nu sunt simptome, nu sunt dureri, în schimb situaţia este agravantă pentru faptul că minimum de trombocite pleacă de la 150.000 şi până la 450.000, iar eu am doar 30.000 de trombocite. Vă daţi seama că nici 50% din minim nu am. Transplant medular nu se poate face, pentru că este o grupă foarte rară şi nu se găsesc persoane compatibile. Este o boală iremediabilă, care te ţine în viaţă numai prin această formă de transfuzie cu RH negativ“, spune Marin Său, care a consultat medici din toată ţara.

În urmă cu şapte ani a ajuns să-şi cunoască salvatorii fără de care, spune, azi nu ar fi fost în viaţă. Primul care i-a venit în întâmpinare a fost pompierul Florin Tăbăcaru, de 38 de ani, plutonier major la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea. Florin, care este prin excelenţă un salvator, prin intervenţiile nenumărate la incendii, are aceeaşi grupă rară de sânge şi este donator constant la Centrul de Transfuzie Sanguină din anul 2005.

Donatori de meserie

„Nu puteam să condamn un om la moarte, prin indiferenţă, şi să-i spun nu. Nu pot eu să fiu judecătorul dumnealui şi să-l programez la moarte. Este adevărat, e o procedură mai complexă să donezi trombocite faţă de ceea ce înseamnă să donezi sânge, dar gândindu-mă că ce fac înseamnă viaţă pentru un alt om nu ai cum nu te implici. Te simţi minunat ştiind că prin acea picătură de sânge donezi viaţă. Eu îmi găsesc fericirea prin aceste fapte mărunte“, spune cu modestie Florin Tăbăcaru, tată a trei copii.

Tot în anul 2012, în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a mai descoperit un pompier cu grupa de sânge salvatoare, plutonierul adjutant Petrică Dumitru (50 de ani), care la rândul său s-a alăturat acestui caz. Prin urmare de şapte ani cei doi pompieri donează periodic, la intervale de 40-50 de zile, trombocitele care-l ţin în viaţă pe Marin Său.

„Sunt donator din 1989, de când aveam 20 de ani, dar de şapte ani donez numai pentru Nea Mărin, pentru că nu se poate să fii util mai mult de atât. Am grijă permanent să-mi păstrez starea de sănătate, pentru că secretul unei donări reuşite este să fii perfect sănătos. Se mai poate întâmpla să fii răcit sau să te îmbolnăveşti pur şi simplu şi să nu poţi dona când eşti solicitat, dar de obicei nu a fost cazul. Când am fost programat, m-am prezentat la centru şi am donat fără probleme“, spune Florin Tăbăcaru.

Trombocitele au viaţă scurtă

Cei doi pompieri se sincronizează perfect atunci când sunt solicitaţi la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea, întrucât se ştie că trombocitele au o viaţă scurtă. „Donarea de trombocite nu este un proces mai complex decât recoltarea în mod obişnuit, pe pungile duble. Doar tehnologia de producţie este puţin mai complicată, în sensul că punga respectivă se centrifughează de două ori pentru a decanta numai trombocitele. Aceste trombocite au o viaţă foarte scurtă, de numai 4-5 zile, de aceea este bine să fie administrate repede“, arată medicul Mioara Hanţă, directoarea Centrului de Transfuzii din Focşani.

Între Florin Tăbăcaru, Petrică Dumitru şi bărbatul pe care îl ţin în viaţă de şapte ani nu există numai o relaţie donator-pacient, ci s-a dezvoltat în timp şi o legătură personală puternică. „S-a întâmplat anul trecut să nu ne auzim mai bine de două luni, pentru că de obicei ne sunăm, ne urăm cu diferite ocazii. Pentru moment, am avut nişte gânduri negre, că s-ar fi putut întâmpla ceva cu Nea Mărin, dar ulterior am pus mâna pe telefon şi m-am liniştit aflând că este bine“, spune Florin Tăbăcaru. „Da, aşa este, la Nea Mărin mă gândesc ca la tatăl meu“, îl completează colegul său, Petrică Dumitru.

Marin Său are patru copii, unii plecaţi în lume, după o viaţă mai bună. La sfârşitul anului trecut, bărbatul a devenit bunic, după ce nora sa a născut un băieţel în Marea Britanie, acolo unde locuieşte cu familia. A fost pentru prima dată când Nea Mărin a putut să meargă în Anglia să-şi strângă nepotul în braţe. Iar cu ajutorul celor doi pompieri, „copiii lui de sânge“, va avea ocazia să-şi vadă nepotul mare. La rândul lor, cei doi pompieri spun că speră că într-o zi oamenii vor fi mai solidari şi vor depăşi acea barieră de 2%, care reprezintă procentul românilor care donează sânge.

