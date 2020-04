Managerul Spitalului de Urgenţă Focşani, infectat cu Covid 19, spune că medicul a fost cel care i-a recomandat autoizolarea. Ce acuzaţii îi aduce prefectului

Internat duminică de urgenţă la Secţia de Infecţioase din cadrul Spitalului de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, unitate pe care o conduce încă cel mai probabil până luni, Constantin Mândrilă, confirmat cu Covid 19 de patru zile, a trimis către presă o lungă scrisoare deschisă în care reclamă că este hărţuit de către prefect.

Asta după ce în cursul zilei de duminică a fost luat din pensiunea din Focşani unde se autoizolase şi escortat la spital, pentru a fi îngrijit ca orice bolnav, aşa cum a cerut ministrul Sănătăţii.

În comunicat, Mîndrilă spune că a fost conştient de la începutul pandemiei că se expune riscului de a se infecta cu noul coronavirus, dar a preferat să meargă la birou, luându-şi un alt spaţiu de cazare să se izoleze de familia sa.

"În data de 08 aprilie 2020, inevitabilul s-a produs. Am fost declarat pozitiv COVID-19 şi, imediat am anunţat DSP Vrancea. Am făcut acest lucru ca o măsură de precauţie suplimentară, desi instituţia avea rezultatul testului meu, inainte ca eu sa il primesc. M-am prezentat la Sectia Boli Infectioase unde am fost consultat si mi s-au recoltat analize, iar în urma rezultatelor, dr. Vasilache Mădălina, şefa secţie a concluzionat ca este o formă uşoară de Covid -19 . Dupa prevederile Protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS Cov 2 din 26.03.2020, formele usoare se trateaza la domiciliu in autoizolare. Fac precizarea că HG 201/2020 precizează, la articolul 1, alineatil 5, punctul c) că persoanele confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme uşoare, nu necesită internarea în unităţi sanitare pentru tratare. De asemenea, ordinului ministrului sănătăţii 487 din 23.03.2020 prevede ”cazurile uşoare se pot externa mai rapid sau chiar îngriji la domiciliu cu respectarea unor recomandări”. Astfel, m-am autoizolat imediat la domiciliul ales, am informat prin adresa scrisa DSP Vrancea unde ma aflu si unde voi sta in autoizolare. Am pastrat legatura permanent cu medicul curant caruia ii raportam zilnic functiile vitale( temperatura,concentratia de oxigen din sânge şi tensiunea), am respectat tratamentul prescris, nu am intrat in contact cu nimeni şi am încercat să mă odihnesc fiind foarte obosit şi speriat", spune Mândrilă în comunicat.

Mândrilă susţine că i-a informat atât pe directorul medical, cât şi pe medicul epidemiolog al spitalului, stabilind să-şi continue activitatea din izolare. El recunoaşte că şi-a luat la noul domiciliu calculatorul de serviciu şi că a fost sunat de epidemiologul DSP Vrancea , care l-ar fi interogat de ce şi-a permis să se autoizoleze.

“Duminică, 12 aprilie 2020, la ora 11.26, m-a sunat prefectul judeţului spunându-mi că din ordinul ministrului sănătăţii trebuie să mă mut urgent la Secţia de Boli Infecţioase. Deşi l-am rugat să îmi trimită şi mie ordinul, pentru că eram curios să văd despre ce este vorba, domnia sa mi-a spus, fără echivoc, că dacă refuz va trimite Poliţia si ma va muta cu forta. Eu am încercat să îi explic faptul că domnia sa comite un abuz şi că prin tot ceea ce face în spaţiul public de câteva zile mă tratează nelegal şi înjositor. I-am adus ca argument şi prevederile legale. Domnia sa nu mi-a adus la cunoştinţă nici o prevedere legală dar a trimis la locuinta unde eram autoizolat atât poliţia cât şi câţiva ziarişti de casă ai domniei sale. Prin urmare, la câteva zeci de minute distanţă, am ajuns să fiu filmat ca un tâlhar care a încălcat prevederile legale, desi nu sunt decat un bolnav de Covid 19 care statea in autoizolare, respectand întocmai legislaţia în domeniu. Cei care intradevar încalcă legislatia sunt prefectul judeţului şi angajatorii mei – Ministerul Sănătăţii”, mai scrie Mândrilă în comunicat.

În scrisoarea deschisă acesta acuză şi conducerea PNL de faptul că au solicitat conducere militară la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Pantelimon”, Focşani, în condiţiile în care situaţia din spitalul pe care îl gestionează este mult mai bună decât în alte locuri din ţară.

Acesta a dorit să transmită un mesaj şi cadrelor medicale.

"Sigur, la Spitalul Judeţean Focşani poate veni şi o conducere militară, este deja în practica abuzurilor de până acum să se întâmple aceste lucruri! Ceea ce în acest moment este important este sănătatea cadrelor medicale şi sănătatea oamenilor din Vrancea. Cadrele medicale au echipamente de protecţie achiziţionate de către echipa Spitalului Judeţean pentru încă o lună de zile(voi demonstra acest lucru pe cifre de inventor din magazia spitalului) iar eu voi fi alături de toţi colegii mei pe perioada internării mele abuzive".