Comuna de la coada vaccinării împotriva COVID-19. Primarul vrâncean Merlin dă vina pe televiziunile naţionale

Comuna Slobozia Bradului, din judeţul Vrancea, este campioană naţională, în sens negativ, la numărul de persoane vaccinate, conform informaţiilor oficiale.

Este una dintre cele mai mari comunităţi ca număr de locuitori din Vrancea, peste 9.000 de oameni, din care 80% sunt romi, membri ai cultului penticostal.

Poate şi din cauza religiei, campania de vaccinare a mers foarte prost, numai 1,8% din populaţie alegând să se imunizeze.

Nici măcar exemplul dat de primarul comunei şi familia lui, de asemenea membri ai comunităţii rome, nu i-a mişcat pe oameni să se vaccineze împotriva virusului care a omorât şapte dintre localnici de la începutul pandemiei.

„Eu am încercat să dau un exemplu şi m-am vaccinat, împreună cu membrii familiei mele, soţie, copii, am făcut asta public. Fac parte şi din conducerea bisericii penticostale şi la slujbe am vorbit tot timpul despre beneficiile vaccinului.

Din păcate, campaniile împotriva vaccinării duse la televiziunile naţionale şi-au pus amprenta. Oamenii consideră că vor avea probleme de sănătate dacă se vaccinează, alţii îl văd ca pe un păcat. Am încercat trei campanii de imunizare, dar foarte puţini oameni au venit”, a declarat pentru „Adevărul“ Merlin Ivancea, primarul din Slobozia Bradului.

Localnicii spun că îl respectă pe primarul lor, care este destoinic în funcţie, dar că acesta nu ar trebui să-i înveţe ce au de făcut în această problemă sensibilă pentru ei.

"Semnul fiarei"

"Vaccinul acesta nu-i bun, este semnul fiarei. Este bine să facă ce vrea fiecare de bună voie, dar să nu fim obligaţi sau constrânşi prin metode neortodoxe să facem aşa ceva. L-aţi întrebat pe Domnul, şi a răspuns să te vaccinezi? Te rog sa ne spui şi nouă Cuvântul prin care ţi-a vorbit să te vaccinezi şi să îi îndemni şi pe alţii", argumentează un localnic din Slobozia Bradului.

Vorbim despre aceeaşi comună unde, în plină pandemie, s-au născut în 2020 nu mai puţin de 305 copii, Spre comparaţie, în municipiul Focşani, reşedinţa de judeţ (unde trăiesc de 10 ori mai mulţi oameni decât în Slobozia Bradului), s-au născut doar 263 de copii în tot anul 2020.

De altfel, campania de vaccinare din Vrancea nu a mers deloc bine, judeţul situându-se în partea inferioară la acest capitol: 28% în mediul urban şi 14% în mediul rural.

Singurul reper statistic unde judeţul Vrancea este evidenţiat este cel al vaccinării medicilor, 82%, ceea ce înseamnă primele locuri din ţară.

Din păcate, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre restul cadrelor sanitare, asistente şi infirmiere, procentul de imunizare în rândul acestor categorii fiind sub jumătate.

