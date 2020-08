Cel mai vechi primar PSD din România, lăsat cu ochii în soare. Ce partid a ales pentru obţinerea unui nou mandat

Una dintre marile surprize ale alegerilor locale din 27 septembrie se profilează într-o comună de munte din Vrancea.

Ion Gogoriţă, edilul comunei Nistoreşti, care este totodată şi cel mai vechi primar din judeţ, fiind de 30 de ani în aceeaşi funcţie, a decis să candideze din partea Pro România, partidul lui Victor Ponta. Decizia a venit după ce PSD a hotărât să meargă la Nistoreşti pe mâna unui angajat de la Primăria Năruja.

“Eu sunt primar PSD din 8 ianuarie 1990. Ar trebui ca PSD să se mândrească de faptul că a avut cel mai vechi primar din ţară, care de-a lungul timpului a fost curtat de alte partide, dar nu s-a lăsat sedus. Acum, aşa zisul purtător de cuvânt al PSD, domnul Halici, a venit cu un sondaj şi a zis că nu mai stau bine, aducând un alt candidat, care lucrează la Primăria Năruja. Acesta are în subantrepriză unul dintre proiectele mari de infrastructură pe care le-am implementat în comună şi acum joacă rolul impostorului, lăudându-se că sunt proiectele lui. Eu nu am emoţii, am toată echipa de consilieri şi de la primărie cu mine. Puteam să candidez şi independent, dar nu era corect faţă de oamenii care m-au urmat”, ne-a spus Ion Gogoriţă.

