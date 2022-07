Bătălia pe rachetele antigrindină. „Trebuie să facem o alegere: mâncare sau vin”

Mai mulţi fermieri care fac parte din Asociaţia Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice au mers la Staţia Antigrindină din Focşani pentru a solicita oprirea tragerilor cu rachete, cel puţin un an, pe fondul secetei care face prăpăd în agricultură. În opinia lor, seceta este amplificată de rachetele care poate îşi fac treaba în avantajul cultivatorilor de viţă-de-vie, dar împrăştie norii şi nu mai plouă deloc.

„Lucrez 4.000 de hectare. Am pierdut peste 15 milioane de euro de când funcţionează sistemul acesta, bani pe care pot să-i justific prin documente. Eu fac agricultură de 27 de ani. Până să montaţi dumneavoastră sistemul acum şapte ani nu am avut problemele acestea. Aveam trei ani agricoli buni, aveam şi unul prost pe urmă. Acum nu mai avem niciun an bun, s-a terminat. Stau la Boloteşti şi văd când vin formaţiuni noroase, acolo m-am născut, acolo am crescut, ştiu că ploua, iar acum, când daţi rachete, nu mai plouă. Râurile nu mai au apă, sunt fântâni care nu mai au apă. Am şi fermă zootehnică, cu 500 de oi şi nu am apă să le dau. Trebuie să facem o alegere: mâncare sau vin”, este părerea fermierului Vasilică Pamfil.

Agricultorii au adus în atenţie inclusiv episodul de acum o săptămână, când în urma unei interdicţii de lansare a rachetelor antigrindină din partea autorităţii de aviaţie civilă, grindina căzută a distrus 300 de hectare de vie în zona Ţifeşti, dar celelalte culturi au avut parte de apă.

„Gândiţi-vă că a căzut apă, 60 de litri pe metrul pătrat. Cel puţin zece mii de hectare au beneficiat de 60 litri de apă pe metrul pătrat. Cum vă explicaţi că în ziua când aţi avut interdicţia de lansare a rachetelor antigrindină am avut precipitaţii sub formă de ploaie, cum vă explicaţi?”, a fost întrebarea fermierului Viorel Macovei pentru directorul Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindina Moldova 2 Vrancea.

Ce spun specialiştii

Specialiştii nu împărtăşesc părerea fermierilor şi susţin că nu există nicio legătură între rachetele antigrindină şi lipsa precipitaţiilor, iar decizia de lansare a rachetelor antigrindină se ia după analiza nucleului de grindină apărut în atmosferă. Practic, acest sistem nu alungă norii de ploaie, ci doar pulverizează grindina.

„Eu vă înţeleg nemulţumirea, dar soluţia nu este să opriţi sistemul. Tehnologia şi-a demonstrat eficienţa. Este dovedit faptul că, în celulele purtătoare de grindină în care s-a intervenit cu iodură de argint a crescut cantitatea de precipitaţii cu cel puţin 30%”, a precizat Ionuţ Lucian Lazăr.

Sistemul antigrindină din Vrancea este considerat cel mai important din România. Cuprinde 12 puncte de lansare în Vrancea şi opt în Galaţi. Punctele de lansare a rachetelor antigrindină din Vrancea se află la Sihlea, Milcovul, Bordeasca Veche, Vulturu, Panciu, Boloteşti, Varniţa, Ţifeşti, Rugineşti, Vîrteşcoiu, Urecheşti şi Vânători.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Războiul rachetelor în Vrancea. Seceta, grindina şi politica fac prăpăd în cea mai mare podgorie din Moldova

VIDEO Ce spun meteorologii despre folosirea rachetelor care sparg norii şi distrug grindina. Fermierii, nemulţumiţi că procedura ar duce la secetă