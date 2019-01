Încep Zilele "Colegiului Naţional Unirea". Ce program au pregătit elevii şi profesorii celui mai vechi liceu din Focşani

Colegiul Naţional Unirea din Focşani sărbătoreşte în acest an 153 de ani de existenţă. Pentru a marca evenimentul, prestigioasa unitate de învăţământ din Focşani a pregătit un complex de manifestări, întinse pe parcursul a patru zile.

ACTIVITĂŢILE ZILEI DE 23 IANUARIE 2019

Ora 9.00-11.00

Comori Cartografice Uniriste (1866) – Biblioteca CNU – prof. Răzvan Săcrieru;

Expoziţie fotografică „Anotimpurile CNU” / reporter de eveniment „Ziua liceului” – holul CNU – clasele a X-a E şi F – prof. Emil Onea;

Antrenamente majorete şi jocuri: baschet, volei, fotbal fotbal-tenis, tenis de masă, şah, streetball, badminton – sala de sport – prof. Viorel Paizan şi Carmen Grosu;

Concurs de public speaking «Uniriştii vs Apocalipsa» – sala de festivităţi – Clubul de Debate SEISM şi profesorii Angela Sîrbu, Maria Zgăbârdici şi Adrian Canae;

Călătorie pe meridianele Lumii – sala 29 – Clasa a VII-a şi prof. Octavian Dragomir;

Poveşti… din „tinereţea” fizicii şi a chimiei – Laborator de chimie – clasa a X-a B şi profesorii Liliana Grigoriu şi Lăcrămioara Paraschiv;

Club STC – personalităţi din toate timpurile – sala 18 – clasa IX E – prof. Lidia Dumbravă;

CeNeUneşte?… Muzica! – clasa a XI-a B – laborator de fizică – prof. Lidia Dumbravă;

English Movies – sala 14 – clasa a XII-a C şi prof. Luminiţa Ciocâldău;

Atelier DELF BLANC – sala 18 – clasele IX E / X F / XI E şi prof. Claudia Lepădatu;

Clubul de Robotică JUNIOR – sala 39 – clasa a VI-a – prof. Marilena Oprea;

Atelier de poezie dadaistă – sala 41 – clasa a XI-a E – prof. Laura Pogan;

Reţete culinare tradiţionale româneşti şi din UK – sala 26 – clasele a IX-a A şi F – prof. Mirela Dumitriu şi Mihaela Rău;

Comunicare – Junimismul – sala 18 – clasa a XI-a B – prof. Cristina Chiriac;

Vizită la expoziţia de artă folclorică – Ateneul Popular Gh. Pastia – clasele a X-a A şi a X-a D – prof. Daniela Mălinoiu şi Valerica Ilie;

Debate – Profesori noi – oameni noi – sala 17 – Clasa a X-a A şi prof. Ilie Valerica;

Dezvoltare personală. Abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală – sala 33 – clasa a XI-a A şi prof. Liliana Neşu;

Din lumea celor care nu cuvântă – sala 27 – Claselea a IX-a D şi a X-a D – prof. Corina Ciucu şi Crina Capotă.

Ora 11

(Aula Mihai Eminescu)

Galele “REVISTA NOASTRĂ” – Lansarea nr. 51/52

prof. Daniela Plăiaşu / Roliana Giuclea şi Romulus Buzăţelu

ora 11.30

(Aula Mihai Eminescu)

Concert ANSAMBLUL FOLCLORIC „ŢARA VRANCEI”

ora 12.30

TRADIŢII CULINARE DE SĂRBĂTOARE – holul central

Clasele a IX-a C şi a XI-a C – prof. coordonator Janet Popoiu

Clasa a X-a E – prof. coordonator Crenguţa Stanciu

Clasa a V-a – prof. coordonator Andreea Gaidargi

Clasa a IX-a F – prof. coordonator Cristina Chiriac

Clasa a X-a B – prof. coordonator Liliana Grigoriu

Clasele a XI-a D şi a XI-a F – prof. coordonator Maria Lupu

ora 16.30

(Aula Mihai Eminescu)

Prezentarea Proiectului România 100.2100.152

Prof. coordonatori Octavian Dragomir / Enache Pătraşcu / Romulus Buzăţelu

ACTIVITĂŢILE ZILEI DE 24 IANUARIE 2019

Ora 11.00 – „Vrancea, Inima României” – Conferinţa RePatriot – sala de festivităţi

Ora 14.30 – 16.30 – Participare la activităţile organizate în Piaţa Unirii cu ocazia aniversării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.

ACTIVITĂŢILE ZILEI DE 25 IANUARIE 2019

It&Science Roots Ver 1.1 (Roboţi şi programare)

09.00-09.15 Sosire participanţi

09.15-10.00 Cuvânt de deschidere, pregătire tehnică

10.00-12.30 Inspecţii roboţi, probă de concurs Secţiunea A- ROBOTS UNITE! – FTC Rover Ruckus Robotics Demo

10.00-11.30 Workshop şi demonstraţii

11.00-12.30 Concurs Junior B

12.30-13.30 Prânz

13.30-15.00 Seminar cu profesorii – Digitalizarea şcolii!

13.30-17.00 Probă de concurs Secţiunea A – ROBOTS UNITE! – FTC Rover Ruckus Robotics Demo

17.00-18.00 Premiere, închidere manifestare

ACTIVITĂŢILE ZILEI DE 26 IANUARIE 2019

Ora 11.00 – Întâlnirea promoţiilor – CNU

Ora 17.00 – Gala Uniriştilor All Times.

