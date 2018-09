VIDEO Primar din Dolj, căruţaş de ziua pompierilor. Edilul a arătat craiovenilor cum se mergea pe vremuri la incendii

Autospecialele de intervenţie, maşini de descarcerare şi autoscări care pot ajunge la 70 de metri înălţime, toate au fost prezente joi, de ziua pompierilor, la parada din centrul Craiovei. În fruntea maşinilor însă, a stat un utilaj din 1850, pe care pompierii îl foloseau la intervenţii. Atelajul a fost, de altfel, punctul de atracţie pentru spectatori.

Caii au fost aduşi din localitatea Calopăr special pentru eveniment. Nelipsit a fost şi primarul localităţii, Marin Cătălina, care a venit să dea o mână de ajutor. Edilul a îmbrăcat costumul de căruţaş pompier, şi-a luat ochelarii de soare şi a defilat în faţa autorităţilor craiovene cu căruţa de stins incendii. Apoi le-a arătat copiilor cum funcţionează pompa manuală de apă.

"Este vorba despre o hipocisternă de stins incendii care are un bazin de apă, de circa 1.500 de litri de apa. Se folosea de către pomperi in jurul anilor 1850. Hipocisterna a fost recondiţionată pentru că am dorit să păstrăm o particică din istoria pompierilor. Era folosită de 3 oameni plus căruţaşul care trebuia să conducă atelajul", a declarat colonel Dănuţ Minciună, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.