VIDEO Poliţişti din Craiova ameninţaţi minute-n şir cu un cuţit de un bărbat care se recomanda „Măcelaru“: „Tai 20 dintre voi până mă prindeţi, javrelor!“

Poliţiştii din Craiova au fost sesizaţi în urmă cu câteva zile, de mai mulţi cetăţeni, că sunt deranjaţi de un vecin care de ore-n şir asculta muzica la volum maxim.

Poliţiştii au ajuns la faţa locului şi au găsit un bărbat extrem de recalcitrant. Acesta a ieşit în curte cu un cuţit şi a început să le adreseze poliţiştilor ot felul de injurii.

Poliţiştii au stat în faţa porţii bărbatului minute în şir şi nu au reuşit să-l calmeze. "Ce, mă, n-avem voie să ascultăm muzică la noi în curte? Care-i problema?" au întrebat cei doi soţi. În cursul monologului, bărbatul s-a recomandat de câteva ori drept "Măcelaru".

În urma celor întâmplate, bărbatul s-a ales cu două două amenzi şi un dosar penal.

"În cursul zilei de 7 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o locuinta din Craiova, se asculta muzica la o intensitate mare, fiind deranjata linistea in zona respectiva.

Ajungand la fata locului, fortele de ordine au identificat un barbat de 45 de ani, din Craiova, care se afla in curtea locuintei sale, impreuna cu familia, acesta avand o atitudine recalcitranta la adresa celor care intervenisera la eveniment.



Astfel, avand in vedere cele constatate, politistii au aplicat doua sanctiuni contraventionale celui in cauza, pentru tulburarea ordinii si linistii publice si pentru proferarea de injurii si cuvinte jignitoare.

De asemenea, in urma analizarii imaginilor aparute in spatiul public, a fost deschis un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunii de ultraj, pentru amenintarile care ar fi fost adresate fortelor de ordine", a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.