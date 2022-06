Un poliţist din Craiova a fost prins când vindea droguri pe stradă

Agentul lucrează in cadrul Inspectoratului de Poliţie Dolj, la Biroul Poliţiei Rutiere Craiova. Este în sistem din 2016. De câteva luni, însă, intrase in concediu de paternitate.



Poliţistul a fost prins in flagrant în cursul zilei de miercuri, 22 iunie. În plină zi, pe o strada din Craiova, agentul vindea droguri unui bărbat. Cei doi au fost ridicaţi de pe stradă şi conduşi la sediul poliţiei unde au fost audiaţi.

Surse judiciare spun că agentul şi bărbatul au încercat, la un moment dat, să dea vina unul pe altul.

Poliţiştul şi bărbatul care urma să cumpere drogurile au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează sa fie prezentaţi in cursul zilei de joi, 23 iunie, în fata magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Conducerea IPJ Dolj a refuzat până acum să aibă un punct de vedere în legătură cu cele întâmplate.