Tânăr fermier batjocorit după ce a cerut ajutor autorităţilor. „Marş la muncă! Lasă cerşitul”

Vlad Vasile, un tânăr care spune pe pagina sa de socializare că este poet, dar şi fermier, a vrut să tragă un semnal de alarmă şi a scris un mesaj în care a povestit greutăţile pe care le întâmpină în domeniul agriculturii.

„Dragilor domni guvernanţi, bancheri şi politicieni. Acest mesaj este scris de un mic fermier din sudul ţării, iar ca mine mai sunt sute. Am ajuns la limita, domnilor. Nu va mai certaţi pe putere când coloana vertebrală a agriculturii româneşti este într-o situaţie atât de gravă încât nu vă puteţi imagina. Din birourile dumneavoastră cu clima, citiţi mesajele noastre disperate venite din camp. Nu a mai plouat de luni de zile. În acest moment semănam în uscăciune”, a scris fermierul pe pagina lui de pe o reţea de socializare.

„Dacă cu grâul fermierii au mai dres-o, cu porumbul nu mai avem cum. Agricultura românească e în colaps. Vă invit să veniţi şi să săpaţi 1 m în adâncime şi veţi găsi şi la aceasta adâncime uscăciune. Nu doar noi suntem în situaţia asta, ci şi distribuitorii noştri. Corporaţiile le pun lor piciorul pe gat, iar ei nouă. Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe sufletul”. Băi oameni buni, voi credeţi că noi vrem să amânăm ratele degeaba? Domnule Isărescu, de câţi ani eşti şef la banca naţionala? De vreo 20, zice Wikipedia. Facem şi noi ceva pentru ţara asta, sau binele băncii e mai important decât binele populaţiei?", a mai adăugat acesta.

El a lansat în continuare şi o previziune. „Daţi legi, ajutaţi-ne, căci toţi mâncaţi de pe urma noastră. Dacă noi nu producem hrana, o sa ajungem sa cumpărăm grâu pentru făina la preţuri mari. In ritmul asta, lejer la anu’ pâinea va fi 2 lei. Câţi romani îşi permit sa cumpere pâine de 2 lei? Treziţi-va şi faceţi ceva, indiferent de culoarea politica. Va daţi coate in stanga şi in dreapta, ba se dau ajutoarele de seceta, ba nu se dau. Ministrul e mut. “Vom face, vom drege”... Bla bla bla. Avem nevoie de ajutoarele astea ieri, nu mâine, nu poimâine. Cu respect, din ariditatea sudului ţării, un fermier", a scris Vlad Vasile.

Postarea a strâns sute de comentarii şi distribuiri. Muilţi dintre cei care au citit mesajul fermierului au spus că trec prin aceleaşi situaţii dramatice şi aşteaptă şi ei un ajutor din partea guvernanţilor. Au existat, însă, şi foarte mulţi oameni care i-au atacat pe agricultori.

„Vă plângeţi că este secetă dar astă iarnă s-a putut ara şi nu s-a arat... nu l-au arat unii, ce interes au dacă iau bani de la APIA si subventii de la stat... Aveţi în arendă mii de hectare, luaţi subvenţia 1200 lei iar fraierilor le daţi 700 lei şi din ăştia îşi plătesc şi impozitul pe pământ!”, a comentat cineva pe pagina fermierului.





„Sunt din Bărăgan, văd că este secetă cumplită, dar anul trecut aţi făcut 5-6 tone grâu per hectar şi 10-12.000 porumb, aţi vândut tot şi banii în buzunar, sunteţi putrezi de bogaţi”, a scris altcineva





„Mai lăsaţi vrăjeala, voi ăştia agricultorii care muriţi de foame. Vai ce să-ţi povestesc, aţi ajuns la sapă de lemn . Marş la muncă si nu vă mai plângeţi ca nişte prostituate. Inclusiv asta de făcu postarea are bmw x6 . De unde... l-a luat , dintr-un salariu de 1.500 lei, pe care voi jegoşilor de agricultori il daţi angajaţilor. Marş ordinarilor. Toţi agricultorii pe care-i ştiu au enşpemii de maşini, case, vile etc”, a adăugat un altul.





„La muncă... Mie nu-mi dă statul nimic gratis, doar pe muncă. Asa că treceţi la muncă, lăsaţi cerşitul”, este o altă postare de pe pagina de socializare a fermierului.