Reacţia elevilor în faţa profesoarei care lansa mesaje anti-vaccin. „Respectaţi-ne, purtaţi mască!”

Este anchetă de amploare la Colegiul Naţional Carol I din Craiova, unde Elena Stancu predă matematica. Conducerea s-a autosesizat după ce presa locală a făcut publice mesajele pe care aceasta le lansa în spaţiul virtual. „Ni se recomandă să ne vaccinăm. Suntem recompensaţi sau chiar ameninţaţi… Să vă spun eu un caz recent: un bărbat mort în câteva minute, fix pe scaunul de vaccinare. Evident, nimeni nu a raportat nimic…

PS: Poveste aflată azi. E caz real, nu-i poveste de pe net.

PS2: Câţi ştiu că dacă decesul survine în primele 10 zile de după vaccinare cazul respectiv este trecut la „nevaccinaţi”, pentru că ni se „spune” ca organismul nu a avut „timp” să „producă” anticorpi?", scria Elena Stancu.

Reacţia profesoarei în faţa conducerii şcolii

Chemată de conducerea Colegiului să dea explicaţii, Elena Stancu a recunoscut că a scris mesajele pe pagina sa de socializare şi a susţinut că nimeni nu-i poate îngrădi opiniile. „Nu vreau şi nici nu pot să port mască pentru că nu o suport, nu pot respira bine", a spus profesoara. Elena Stancu a susţinut, însă, că la şcoală nu a făcut vreo propagandă împotriva vaccinării.

Ce au spus elevii

Elevii claselor unde predă profesoara de matematica au avut, însă, o altă variantă. „Doamna profesoară a venit fără mască la ore. I-am spus: <<Respectaţi-ne, purtaţi mască>> Dânsa, însă, a început să ne spună cât de periculos ar fi vaccinul, că trebuie să avem grijă, să nu ne dezinfectăm prea mult pentru că putem face cancer. Pur şi simplu, ne-a şocat atitudinea dânsei şi nu vrem să avem la catedră un astfel de dascăl", au declarat mai mulţi elevi. Unul dintre ei, elev în clasa a XII-a, chiar a făcut o plângere către conducerea şcolii.

Cazul profesoarei, analizat în Comisia de disciplină

"Am purtat, într-adevăr, o discuţie cu doamna profesor. A spus că dânsa nu poartă mască pentru că o incomodează, nu o suportă. A recunoscut şi că a scris acele mesaje pe Facebook, dar a susţinu că noi suntem cei care nu înţelegem mesajul dânsei. Ulterior am aflat că doamna profesoară chiar era în conflict o clasă de a XII-a. Elevii au reacţionat în momentul în care a venit la ore fără mască. Am schimbat deja încadrarea la acea clasă. Doamna profesoară nu va mai preda la acea clasă. Urmează să vedem ce alte măsuri vom mai lua după ce cazul va fi analizat în Comisia de disciplină ", a declarat Dănuţ Mic, directorul Colegiului Naţional Carol I din Craiova.

