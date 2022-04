Peste 100 de olimpici, cazaţi în condiţii mizere la Craiova. „Fără apă, în frig, într-un internat cu wc-uri nefuncţionale“

Olimpiada Naţională de Limba Franceză s-a desfăşurat la Craiova în perioada 18 - 22 aprilie şi a reunit sute de elevi olimpici din aproape toate judeţele ţării. Organizator a fost Ministerul Educaţiei, reprezentat în teritoriu de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

Probele s-au susţinut la Liceul Elena Cuza din Craiova, iar conducerea ISJ Dolj a hotărât ca elevii să fie cazaţi la liceele din apropiere pentru ca deplasarea să se facă mai repede.

Problemele au apărut la liceul unde au fost cazaţi cei mai mulţi dintre copii: 114 elevi, alături de 19 profesori însoţitori.

Olimpicii au povestit că au avut condiţii mizere de cazare, au stat în frig, au avut apa caldă cu porţia, iar băile şi toaletele aveau obiectele sanitare defecte.

"Condiţiile au fost cumplite. Când ne-am întors de la prima probă, pe lângă mirosul care nu dispăruse, se instalase şi frigul în cameră. Geamul nu se închidea bine deloc. M-am îmbrăcat foarte gros (2 bluze, hanorac, geacă), dar nu era suficient.

M-am acoperit cu 2 pături şi totuşi m-am trezit răcită dimineaţa, cu o durere groaznică de cap. Să nu uit de mâncarea care era aruncată în farfurii de tablă, ca la puşcărie. Am plecat la proba A fără să mănânc mare lucru, cu durerea de cap pe care am cărat-o după mine şi pe parcursul probei. Când am ieşit din sală, am început să tremur, resimţind frisoanele pe care le avusesem noaptea", a povestit o elevă pentru edupedu.ro

Sursa edupedu.ro

Ce spune conducerea ISJ Dolj

"Noi am aflat că au fost probleme abia acum. Nimeni nu ne-a sesizat în timpul desfăşurării Olimpiadei. Când am hotărât să cazăm copiii la Colegiul Economic, am discutat cu directorul şcolii. Nu ne-a spus că ar exista astfel de probleme. Voi declanşa o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat acolo", a declarat Ion Daniel, inspectorul general al ISJ Dolj.

Reacţia Primăriei Craiova

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a reacţionat pe pagina sa de socializare imediat ce a aflat că olimpicii au fost cazaţi la Colegiul Economic.

"Primăria Craiova nu a fost întrebată unde pot fi cazaţi elevii de la olimpiade, organizarea aparţinând în totalitate Inspectoratului Judeţean Şcolar Dolj. Ne-am fi opus ca ei să fie cazaţi acolo, dat fiind că liceul intră în reabilitare, în totalitate, în luna mai, aşa cum s-a întâmplat cu alte 30 de şcoli şi licee, anul trecut. De altfel, unul dintre etajele acestui cămin era deja renovat, celelalte urmând să fie reabilitate.

Doar trei internate din Craiova mai au nevoie de reparaţii capitale, iar la Colegiul Chiţu este unul dintre ele.

6. Înţelegem că decizia de a fi cazaţi în acel cămin a fost luată de IŞJ Dolj pe motiv că este mai aproape de sălile de clasă unde se ţinea concursul şcolar. Dacă am fi fost consultaţi, am fi putut pune la dispoziţie un autocar pentru deplasarea elevilor, aşa cum am făcut-o în nenumărate cazuri.

Din păcate, lipsa de comunicare poate duce şi la astfel de situaţii nedorite! Aşa cum am fost deschişi, de fiecare dată, la acordarea de sprijin oricărei entităţi a statului, am fi făcut-o şi acum la un simplu apel telefonic, mai ales că este vorba de copii!“, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe pagina sa de Facebook

