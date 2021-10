Pană de curent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Pacienţii de la Terapie Intensivă, ventilaţi manual

Potrivit managerului Spitalului Judeţean Craiova, Laurenţiu Ivanovici, pana de curent a afectat secţia ATI nou pusă în funcţiune în spital şi a fost cauzată de suprasarcina pe circuitul electric. În acel moment, ventilatoarele nu au mai funcţionat.

În secţia de terapie intensivă afectată de pana de curent se află cinci pacienţi intubaţi şi alţi doi aflaţi pe tratament CPAP – presiune pozitivă continuă pe căile aeriene, bolnavii fiind ventilaţi mecanic pe durata penei de curent.

După aproximativ zece minute, alimentarea cu electricitate a secţiei a fost reluată, activitatea revenind la normal.

La începutul acestei săptămâni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova un adolescent de 17 ani a murit din cauza COVID-19. Tînărul nu era vaccinat cu schemă completă, ci doar cu prima doză şi suferea de diabet. Medicii au sperat să-l salveze şi chiar au reuşit să-l resusciteze în a doua zi de la internare, dar în următoarea zi elevul s-a stins din viaţă.

Un număr de 37 de bolnavi se aflau, luni, în izolatorul Spitalului de Urgenţă de la Craiova. Conducerea spitalului a apelat la soluţii disperate, deşi consumul de oxigen era la capacitate maximă. În toate saloanele, uşile şi ferestrele stau larg deschise, de teamă să nu se întâmple o tragedie. Cadrele medicale au ajuns în situaţia în care nu au mai avut unde să ducă pacienţii cu COVID-19, în stare critică. În izolatorul Unităţii de Primiri Urgenţă, din cele 20 de paturi niciunul nu mai era disponibil, aşa încât conducerea spitalului a avut de ales între a lăsa oamenii pe holuri fără oxigen şi a apela la soluţii disperate.

„Suntem copleşiţi. Am băgat tărgi sau canapele de consultaţie între paturile din izolator pentru a-i putea conecta şi pe pacienţii care nu mai aveau loc. Am reuşit până acum să le asigurăm tuturor necesarul de oxigen, dar vin cu forme severe şi nu mai avem locuri în ATI COVID chiar dacă în ultimele zile am crescut capacitatea acestei secţii. Dacă ne vin în continuare pacienţi va trebui să-i conectăm efectiv la tuburi de oxigen. Le vom pune măşti şi îi vom conecta direct la tuburile de oxigen. Altă soluţie nu avem. Aceasta este singura variantă pe care o mai avem", declara Laurenţiu Ivanovici, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova