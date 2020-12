Medic acuzat de malpraxis. „I-am dat mii de euro şi ea mi-a omorât copilul”. Doctorul respinge acuzaţiile

Ionuţ şi Cristina Toncu locuiau în Corabia şi sperau să aibă anul acesta cele mai fericite sărbători de iarnă. Aveau un băieţel în vârstă de 4 ani şi aşteptau să vină pe lume şi cel de-al doilea copil. Tot băieţel. Ionuţ lucrează în cadrul armatei, iar Cristina se întorsese din Spania, unde muncise alături de părinţii săi.

Pe data de 17 decembrie, Cristina a mers la medicul său şi i-a spus că are dureri de burtă. A cerut să rămână internată pentru că îi era teamă să nu păţească ceva copilul pe care-l purta în pântece. Medicul îi spusese că are o dilataţie pe col, dar trebuie să mai aştepte pentru a avea contracţii mai bune. Într-un final, băieţelul s-a născut fără probleme cu o greutate de 3,940 kg. „Era în culmea fericirii. Şi-a sărutat copilul, i-a spus că-l iubeşte şi că abia aştepta să vină pe lume", povestesc rudele tinerei.

După câteva ore, însă, starea Cristinei a început să se înrăutăţească. A făcut hemoragie intrauterină, iar sângerările nu s-au oprit nici cu tratament. Medicul i-a spus că trebuie să-i scoată uterul, dar Cristina nu a acceptat. A spus că ea îşi doreşte mult şi o fetiţă. În cele din urmă, a fost supusă intervenţiei chirurgicale, dar starea s-a agravat şi mai mult şi a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată rapid şi s-a luat decizia să fie transferată urgent la Spitalul Clinic Judeţean din Criova unde, însă, a decedat.

Distruşi de durere, părinţii şi soţul Cristinei au mers la Spitalul de Urgenţă din Craiova pentru a vedea când este gata necropsia şi când pot ridica trupul neînsufleţit,

„Fata mea a murit cu zile. Doctoriţa Truşcă mi-a băgat fata în pământ. I-am dat mii de euro şi ea mi-a omorât copilul. Acum pot să spună orice, dar eu ştiu că nu au avut grijă. De ce nu au transferat-o imediat la Craiova dacă au văzut că nu e bine? De ce au trimis-o în ultimul moment?". a spus, distrusă de durere, Florina Calistru, mama pacientei.

Ce spune medicul Cristinei

„Sunt acuzaţii nefondate. A fost o luptă contra cronometru. Din păcate, când a intrat în sala de operaţie, la inducţia care i s-a făcut, a suferit stop cardiorespirator. A fost imediat resuscitată, dar pierdea mult sânge. Am hotărât s-o transferăm la Craiova pentru că avea nevoie de ventilator, era nevoie de continuarea resuscitării. Toate ventilatoarele noastre, însă, sunt puse la pacienţii COVID în stare gravă. Nu aveam ce să facem. Ne-am rugat de doctorii de la Craiova s-o primească, spuneau că sunt depăşiţi şi ei. Îmi pare nespus de rău, dar chiar am făcut tot ce am putu", a declarat Gheorghiţa Truşcă, medic la Spitalul din Caracal.

Rudele femeii sunt convinse, însă, că lucrurile nu au stat aşa cum povesteşte acum doctoriţa şi au depus plângere penală împotriva acesteia.

Conducerea Spitalului din Caracal spune că a demarat cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

