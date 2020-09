FOTO De ce s-au răfuit clanurile de romi lângă Craiova. „Poliţia ştia, n-a făcut nimic. Va mai curge sigur sânge!”

Bătaia a avut loc duminică seara între membrii a două familii din localitatea doljeană Podari, situată la câţiva kilometri de Craiova. Aceştia locuiesc în apropiere unii de alţii. Doar o stradă îi desparte. Conflictul a început de la o bucată de teren: 350 de mp.

„Terenul ăsta este al meu. Am acte pe el. Am plătit la Primărie ce trebuia să plătesc. Dar l-au luat cu japca. Au venit cu cineva şi au zis că ei au cumpărat terenul, că e al lor. Apoi au început să ne ameninţe că vom avea belele dacă nu-l cedăm lor. Şi eu nu am vrut", povesteşte Traian Daniel, bărbatul care susţine că este proprietarul terenului.

Zile în şir s-a încercat purtarea unor aşa zise negocieri. Familia care deţine terenul spune că a fost ameninţată tot timpul. "Ne-au terorizat. Ei au venit în Podari acum câţiva ani, sunt lăieţi. Noi stăm aici de o viaţă, Până să vină ei aici nu au fost niciodată probleme. Fură, sparg case. Au dosare penale. Nu au forme legale pe locurile unde stau şi vor să pună stăpânire pe toată comuna. Poliţia ştia tot, n-a făcut nimic. Va mai curge sigur sânge. Sunt foarte periculoşi", a declarat Aurel Gabor.

"După ce a plecat poliţia, au venit peste noi înarmaţi. A fost război"

Familia care susţine că deţine terenul, ce pare a fi mărul discordiei, spune că în ziua de duminică scandalul putea fi evitat dacă poliţiştii ar fi ştiut să gestioneze altfel situaţia. "Mai întâi l-au prins pe fratele meu la magazin. L-au bătut. Vânzătoarea de la magazin a sunat la 112. Au venit poliţiştii, s-au dus la ei, nu ştim ce au făcut acolo. După ce a plecat poliţia, au venit peste noi înarmaţi", a mai povestit Aurel Gabor.

"I-au ţinut cuţiţul la gât fetiţei mele. A fost măcel"

Bătaia între cele două familii a avut loc în seara zilei de duminică, 28 august. "Eram afară, copiii se jucau pe stradă când i-am văzut venind pe strada noastră înarmaţi cu bâte, pietre, cuţite, nici nu ştiu ce mai aveau în mâini. Şi ne-au atacat. Noi am fost luaţi prin surprindere. Femeile au luat copiii şi i-au băgat în case, iar noi am încercat să fugim. A fost un adevărat război. Dădeau cu pietre în geamuri, copiii ţipau. Loveau cu sălbăticie. Au distrus toate cele trei maşini care erau parcate în faţa caselor", povesteşte Dumitru Viorel".

"Eu am luat mai mulţi copii şi i-am băgat în casă. Dar după ce au spart geamurile, au intrat peste noi. I-au ţinut la gât cuţitul fetiţei mele. A fost măcel. Feţiţa a avut curaj să meargă afară doar când au venit mascaţii", a povestit una dintre femei.

Romii atatacţi au sunat disperaţi la 112 şi au cerut ajutor. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie.

"Şi-au spart singuri casele şi maşinile"

Familia adversă pare a fi condusă de Fluturel Luţă, poreclit Calo. Acesta este de altfel cel care a susţinut că ar fi cumpărat terenul care a băgat atâta zânzanie între cele două familii. "Terenul este aproape de casa mea. Nu chiar l-am cumpărat, mi l-a donat cineva. Şi ei s-au supărat când le-am spus. Noi nu i-am atacat. Ei au venit peste noi. Ei au început. Şi-au spart singuri casele şi maşinile. Eu doar le-am zis să ne împăcăm, dar ei nu au vrut", a declarat Luţă.

"Aşa e, noi n-am făcut nimic. Nu ne-am dus peste ei. Singuri au făcut acolo dezastru, ca să se dea vina pe noi", au susţinut şi ceilalţi membri ai familiei lui Calo.

Imediat după scandal, 15 oameni din ambele tabere au fost duşi la spital pentru acordare de îngrijiri medicale, dar niciunul nu a necesitat internare.

Între timp, poliţiştii au demarat cercetările. Au fost audiaţi toţi cei implicaţi în scandal şi s-au luat şi primele măsuri. Trei dintre membrii familiei acuzată de atac, inclusiv Fluturel Luţă, zis Calo, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Aceştia urmează să fie prezentaţi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe. Pe numele lor nu s-au dispus, însă, şi mandate de arestare.În seara zilei de 1 septembrie, magistraţii au dispus ca aceştia să fie cercetaţi sub control judiciar.

