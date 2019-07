EXCLUSIV Mărturia unui anchetator care a participat la percheziţiile din Casa Groazei: „Suspectul dorea să-şi vândă casa“

Multe dintre informaţiile apărute până acum sunt contrazise de către cei care au anchetat la început dispariţia Alexandrei. După ce fata de 15 ani a reuşit să sune la 112, la Caracal s-au deplasat doi procurori de la DIICOT Craiova, şi aceştia fiind prezenţi atunci când s-a luat decizia ca să nu se intre în casă decât la ora 6.00. De la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal au participat trei procurori: prim-procurorul Cătălin Alexandru Zăvoianu, procurorul Cristian Popescu şi procurorul Lucian Gabriel Trifu.

„Toţi au fost acolo. Abia când s-au primit imaginile de pe camerele de supraveghere şi s-a putut vedea în ce maşină a urcat Alexandra, lucrurile au început să se contureze. S-a stabilit că proprietarul este Gheorghe Dincă. Dar pe imagini, şoferul nu se vedea foarte bine. Putea fi oricine, nu neapărat proprietarul. Când am văzut ce vârstă are acesta, am extins cercetările. Am stabilit că are un fiu. La început, noi îl suspectam mai mult pe fiu şi, normal, am solicitat mandat de percheziţie şi la domiciliul acestuia. La miezul nopţii, nu aveam nimic sigur. Ştiam maşina, dar nu ştiam unde este, nu eram convinşi că maşina este în curtea proprietarului. Din cauza gardului extrem de înalt, nu se putea vedea nimic. Era întuneric, nu ne puteam da seama nici că acolo este un brad sau un nuc”, a povestit anchetatorul.

Acesta a mai declarat că la un moment dat un poliţist din zonă a venit cu informaţia că suspectul „dorea să-şi vândă casa“, după ce un consătean i-a povestit că fusese acasă la Gheorghe Dincă pentru că era interesat să-i cumpere locuinţa. Acesta dăduse anunţ pe OLX că imobilul are 7 camere, are 3.000 de metri pătraţi de teren şi că vinde totul cu 75.000 de euro. Bărbatul îi spusese poliţistului că omul este nebun că cere atâţia bani pe acea casă şi i-a povestit câtă mizerie era în gospodăria lui Dincă.

„Imediat l-am sunat pe acel bărbat şi abia în jurul orei 2.00 am reuşit să sperăm că suntem foarte aproape să găsim maşina. L-am sunat pe bărbatul care încercase să cumpere casa şi ne-a spus că văzuse maşina în curtea individului cu două zile înainte.Şi ne-a mai spus ceva foarte important. Dincă nu vorbea de ani de zile cu fiul său”, a mai declarat anchetatorul.

„Poliţiştii au întrebat procurorii dacă pot intra, dar aceştia au spus că riscul era prea mare pentru că nu exista certitudinea că maşina este în curte şi nici nu se putea stabili că aceea este adresa indicată de Alexandra. Toată noaptea am stat în preajma casei. Nu s-a aprins nicio lumină, nu a fost nicio mişcare. Când am intrat la ora 6.00, l-am găsit pe suspect treaz, în curte. Indiferent ce se spune acum, asta s-a întâmplat în acea noapte. Dacă s-ar fi văzut cea mai mică mişcare, sigur intram. Nu ştiu, însă, ce s-a făcut înainte pe această dispariţie, dacă s-a făcut ceva”, a mai spus anchetatorul.

