Cum trebuie să întâmpinăm anul 2019 dacă vrem să avem bani şi să fim feriţi de rele. Sfaturile unei bătrâne de 86 de ani

Tanti Marioara Agapie este recunoscută în localitatea doljeană Cerăt pentru explicaţiile pe care le dă de fiecare dată atunci când vine vorba de superstiţii. Femeia spune că anul care bate la uşă trebuie întâmpinat cum se cuvine dacă vrem să ne meargă bine.





"Purtaţi ceva roşu. Este culoarea fericirii, culoarea iubirii. Dacă vreţi să aveţi un an frumos, nu uitaţi de acest obicei", spune tanti Marioara. Femeia explică şi ce trebuie să facem dacă vrem să nu avem în noul an probleme financiare. "Să nu vă prindă 12 noaptea fără să ţineţi bani în mână. Nu la sutien, nu în buzunar, nu pe card... obiceiul din bătrâni este să-i ţineţi strâns în mână. Aşa veţi fi feriţi de probleme băneşti. Un alt sfat ar fi să nu aveţi carne de pui la masa de Revelion pentru că se spune că pasărea împrăştie mâncarea, iar dacă nu renunţaţi la ea în noaptea cea mare, tot anul veţi risipi agoniseala şi nu veţi putea realiza nimic", spune bătrâna.





Primul aliment pe care trebuie, în schimb, să-l mâncăm după miezul nopţii este peştele. "Peştele înoată prin apă, aşa veţi înota şi voi prin toate necazurile din anul următor, dacă urmaţi acest sfat veţi vedea că problemele vă vor ocoli", spune Marioara Agapie.





Crenguţele de vâsc nu trebuie să lipsească de pe masă pentru că sunt cele care aduc noroc. "Puteţi să vă daţi seama cum va fi noul An şi după prima persoană care vă intră în casă. Dacă e bărbat va fi un an norocos, dacă e femeie va fi un an mai puţin bun şi va trebui să puneţi câţiva căţei de usturoi la ferestre pentru a goni spiritele rele", sfătuieşte femeia.





Rufele nu se mai spală de pe data de 30 decembrie până la Bobotează, iar la miezul nopţii uşa de la intrarea casei trebuie să fie larg deschisă. Şi tot în noaptea de Revelion trebuie să facem mult zgomot ca să alungăm spiritele rele, să aprindem artificii, să nu plângem , să nu ne certăm şi să nu avem gânduri rele.