Cum a reuşit secretara Facultăţii de Drept din Craiova „să ajute“ zeci de studenţi să promoveze. „Profesorii dădeau subiectele. Ei nu sunt de vină?“

Cristina Carmen Lupescu a fost prinsă în flagrant anul trecut când primea mită 1.300 de lei de la fratele unui student căruia îi promisese promovarea tuturor examenelor fără ca acesta să treacă pe la facultate. Din 2014 până în 2018, secretara a primit sume cuprinse între 1.100 şi 1.400 de lei.

Femeia a stat după gratii în perioada 25.05.2018 - 27.11.2018 şi a fost deja condamnată la 3 ani şi 10 luni închisoare pentru faptele comise, dar sentinţa nu este definitivă.

Anchetatorii au stabilit că, ani la rând, secretara Facultăţii de Drept din Craiova - Secţia Frecvenţă Redusă a furnizat studenţilor subiectele de la exemene pentru ca aceştia să poată promova.

"Profesorii dădeau subiectele. Ei nu sunt de vină? Nu avea de unde să ştie ce urmează să se dea la un examen dacă profesorul nu-i servea pe tavă subiectele. Nu cumva domnii profesori universitari aveau şi ei cotă parte?", se întrebau studenţii craioveni când secretara a fost reţinută.

Singurul inculpat în dosar a rămas, însă, secretara Ceistina Lupescu. Astfel, pe data de 4 martie a.c., Tribunalul Dolj s-a pronunţat şi a condamnat-o pe funcţionară la închisoare.

"Condamnă pe inculpata Lupescu Cristina Carmen la pedeapsa principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. (…) aplică pedeapsa principală cea mai grea, 3 ani închisoare, la care se adaugă sporul de o treime din restul pedepselor, respectiv de închisoare, rezultând pedeapsa finală de 3 ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei Lupescu Cristina Carmen perioada reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la 25.05.2018 până la data de 27.11.2018. În baza art. 399 alin. 1 Cod proc. pen. Menţine măsura controlului judiciar a inculpatei Lupescu Cristina Carmen până la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Obligă inculpata Lupescu Cristina Carmen, la plata către partea civilă a sumei de 9.200 lei reprezentând daune materiale. În baza art 291 alin 2 C. pen. dispune confiscarea sumei de 2.450 lei de la inculpata Lupescu Cristina Carmen”, au hotărât magistraţii de la Tribunalul Dolj.

Cristina Carmen Lupescu a atacat hotărârea, iar judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au anunţat că sentinţa în acest dosar o vor da pe data de 30 mai 2019. Până atunci, secretara rămâne sub control judiciar.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: