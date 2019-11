Claudiu Manda nu a reuşit să-şi respecte „angajamentul“ făcut în faţa PSD. Cum încearcă acum să „dreagă busuiocul“

După ce s-au închis urnele de vot, Claudiu Manda, preşedintele PSD Dolj, nu a vorbit despre înfrângerea Vioricăi Dăncilă, ci a declarat că "angajamentul" filialei pe care o conduce a fost să obţină în turul II al alegerilor prezidenţiale 50 la sută plus unul dintre voturile exprimate.

PSD a pierdut, însă, alegerile la nivelul judeţului Dolj. Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale în Craiova cu aproape 61%, iar în judeţul Dolj a obţinut 51,78%.





"Desi nu am castigat 50% + 1 din voturile electoratului pentru candidatul nostru, vestea buna este ca PSD Dolj este pe locul 8 la nivel national intre organizatiile judetene social democrate si pe primul loc la numar de voturi aduse candidatului Viorica Dancila, 138.855 (48,21%).



Am castigat alegerile in 78 de localitati din judetul Dolj, in 10 dintre ele cu peste 70%, in 30 de localitati cu peste 60% si in 38 cu peste 50%, asta insemnand ca PSD Dolj ramane principala forta politica si suntem pregatiti sa castigam alegerile locale. Le multumim doljenilor care ne-au acordat votul de incredere si echipei PSD Dolj pentru implicare!", a scris Claudiu Manda pe contul său de Facebook.