Cine este copilul de 9 ani care a ucis în bătaie un câine. L-a spânzurat şi l-a bătut cu bâta. „Imaginile sunt cumplite“

Totul s-a întâmplat în localitatea doljeană Ciupercenii Vechi care aparţine de municipiul Calafat.

Copilul este un băieţel de 9 ani pe care vecinii îl văd zilnic jucându-se pe uliţă cu cei de vârsta lui. Este elev la şcoala din localitate şi, conform învăţătoarei, niciodată nu a dat de înţeles că ar avea o problemă cu animalele.

De altfel, nimeni nu înţelege cum a putut să dea dovadă de atâta cruzime.

În urmă cu câteva zile, el şi fratele mai mic au prins un câine şi s-au gândit să-i dea "o lecţie" pentru că îl bănuiau că le-ar fi mâncat câteva păsări din curte. L-au spânzurat de o grindă, iar băiatul a început să-l lovească minute-n şir cu o bâtă.





Întreaga scenă a fost filmată de fratele mai mic şi postată chiar pe un grup de WhatsApp de la şcoală.

"Copilul meu mi-a arătat şocat imaginile. Nu mi-a venit să cred. Nu poţi privi imaginile, sunt cumplite. Într-o societate normală, toată lumea ar fi trebuit să reacţioneze imediat.





Dar ceilalţi părinţi cu care am discutat nu au vrut să se bage, aşa că am hotărât să fac în aşa fel încât aceste imagini să ajungă la o asociaţie pentru protecţia animalelor. Nu am putut să las lucrurile aşa. Prea multă cruzime vedem la mulţi copii în ziua de azi", a povestit unul dintre părinţii care a văzut imaginile cu câinele spânzurat şi schingiuit.

"Cu o cruzime greu de imaginat, l-a ucis în bătaie. La numai 9 ani. De trei zile, indiferent ce aş face, îmi fuge gândul la bietul căţeluş. Nu a avut nici o şansă. Câtă suferinţă, câtă durere a putut suporta! Câtă cruzime la 9 ani!", a scris Daniela Popovici pe pagina de Facebook a Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Măriuţa.

Imaginile au ajuns şi la Poliţiştii din Calafat care au început imediat cercetările.





Luat la întrebări, băiatul a recunoscut că a bătut câinele pentru că îi mâncase găinile, dar a susţinut că nu l-a omorât şi l-a lăsat să plece. Câinele nu a mai fost, însă, văzut. "Fie l-a omorât şi l-a îngropat pe undeva, fie, bietul animal a reuşit să plece şi zace pe undeva în aginie. Nu avea cum să mai trăiască după chinul prin care a trecut", sunt de părere sătenii.

Copilul provine dintr-o familie modestă. Mama s-a recăsătorit şi le-a spus poliţiştilor că şi ea este şocată de tot ceea ce s-a întâmplat.

„Conform procedurii, în cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvarşirii infracţiunii de rănire sau schingiuire a animalelor, urmând a se propune solutie legală prin unitatea de parchet competentă”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.