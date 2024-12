Surprizele din Guvernul Ciolacu 2. Cine sunt Emil Hurezeanu, Daniel David și Radu Marinescu

PSD, PNL și UDMR au stabilit lista miniștrilor, după discuțiile care au avut loc duminică la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Varianta finală aduce și nume noi, surprinzătoare, care se vor afla pentru prima dată într-un guvern.

Emil Hurezeanu

Emil Hurezeanu este propunerea PNL pentru Ministerul Afacerilor Externe. Născut pe 26 august 1955 în Sibiu, acesta a activat în diverse domenii, de la jurnalism și politică externă, până la educație și diplomatie.

El și-a început cariera în jurnalism în 1976 ca redactor și secretar general al revistei studențești „Echinox” din Cluj-Napoca, iar în anii următori a activat în diverse funcții, inclusiv consilier juridic și avocat. Între 1983 și 1991 a fost redactor și redactor-șef la Radio Europa Liberă, secția română, la München, Germania, iar ulterior a condus secția română a Radio Deutsche Welle între 1995 și 2002. De asemenea, a fost corespondent la Radio Europa Liberă și Radio Deutsche Welle în București, între 1995 și 2015.

În 2015, Emil Hurezeanu a fost numit Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Germania, iar în iunie 2021 a preluat aceeași funcție în Austria

Daniel David

Daniel David, propunerea PNL pentru Ministerul Educației și Cercetării, este rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor de științe cognitive clinice și președinte al Asociației Psihologilor din România.

Susținător al politicilor bazate pe date și știință, precum și al comunicării științei pe înțelesul tuturor, pentru a contracara pseudoștiința, Daniel David a menționat în repetate rânduri faptul că problemele din educație trebuie tratate de specialiști, scrie Edupedu.ro.

Daniel David este profesor de ştiinţe cognitive clinice (psihologie clinică/psihoterapie), membru al Academiei Române (membru corespondent din 2022) şi al Academia Europene (din 2022). De asemenea, este profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA, fiind, în acelaşi timp şi preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România, vicepreşedintele Danube Rector's Conference şi membru în Boardul GUILD.

Rectorul UBB a fost inclus în ultimii ani între cei mai citaţi 2% oameni de ştiinţă ai lumii în domeniul de specialitate şi trans-domenii, în analize vizând performanţa anuală sau în toată cariera.

Radu Marinescu

Premierul Marcel Ciolacu a confirmat duminică seară că portofoliul Justiției va reveni PSD, în noul guvern negociat cu PNL și UDMR în ultimele zile, și că propunerea de ministru este Radu Marinescu.

În martie 2023, avocatul și-a depus candidatura pentru funcția de decan al Baroului Dolj și se vehicula inclusiv posibilitatea ca Radu Marinescu să fie propus de PSD pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR). El a pierdut candidatura la conducerea Baroului Dolj.

Printre cazurile notabile în care a fost implicat se numără și disputa fotbalistică dintre Primăria Craiovei și echipa lui Adrian Mititelu. De asemenea, în anul 2016 a reprezentat-o pe Olguța Vasilescu când primărița a fost reținută de procurorii anticorupție de la DNA.

Tot în 2016, a fost ales membru al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aducându-și aportul de specialitate în cadrul Comisiei juridice, administrație publică, ordine publică și drepturi cetățenești, conform știricraiova.ro.