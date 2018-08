Ce a păţit la serviciu poliţistul care strânge semnături în campania „Fără penali“: „Şefii m-au trimis acasă“

Radu Duţu este din Craiova, dar lucrează ca agent la o secţie de poliţie din Capitală. El a anunţat pe contul său de Facebook că va veni miercuri în Craiova şi va ajuta la strângerea semnăturilor pentru iniţiativa "Fără penali în funcţii publice". Din Piaţa Mihai Viteazul din Craiova a plecat înapoi în Capitală şi a mers la serviciu.

Poliţistul spune că este mândru de uniforma pe care o poartă şi, indiferent ce s-ar întâmpla, nu va accepta niciodată să tacă. "Nu pot să tac. Îmi cunosc drepturile şi mi le exercit ca orice alt cetăţean român. Până acum am făcut ce am simţit, ce am crezut eu că este bine pentru ţara mea", a declarat Duţu.

Agentul a povestit cum a fost ziua în care a intrat în secţia de poliţie la care lucrează, purtând pe braţ banderola inscripţionată cu mesajul "Fără Penali".

"Am considerat că este un accesoriu, ca orice alt accesoriu, ceas, brăţară etc. Bineînţeles, am intrat imediat în atenţia şefilor, mi-au cerut să dau banderola jos, eu am refuzat, iar ei au refuzat să mă mai ţină în serviciu şi m-au trimis acasă. Eu nu am plecat, pentru că nu mi s-a prezentat un motiv legal pentru care s-a luat măsura împotriva mea. Am rămas în unitate până la ora 22.00, când trebuia să ies în mod normal din serviciu. Cu banderola la mână mi-am încheiat ziua de lucru. A fost un episod care a trecut şi, încet, încet, lucrurile s-au liniştit de la sine"

"Sunt poliţist. Cum să accept infractori în funcţii publice?"



Radu Duţu spune că cei mai mulţi dintre colegi l-au lăudat pentru iniţiativa sa, dar au existat şi poliţişti care au făcut glume pe seama lui. "Fiecare e liber să gândească exact cum simte, eu nu voi accepta niciodată ca România mea să fie condusă de infractori. Avem infractori în funcţiile publice şi nu e normal. Sunt poliţist. Cum să accept aşa ceva?", a declarat agentul.

Poliţistul consideră că este imprevizibil ce se va întâmpla în zilele de 10, 11 august, având în vedere tensiunile care există în societatea românească. "Eu voi munci în aceste două zile. Sunt de serviciu, îmi voi îndeplini atribuţiile la secţia de poliţie sau, în stradă, unde mi se va spune. Mesajul meu pentru Diaspora este unul singur. Îmi doresc mult ca românii plecaţi afară să revină în ţară, să fim din nou unii lângă alţii şi să evoluăm împreună", a declarat Radu Duţu.