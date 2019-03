Şeful Ford România a somat-o din nou pe Viorica Dăncilă să-şi ţină cuvântul în legătură cu infrastructura. „E important să-şi respecte propriile angajamentele“

A trecut o jumătate de an de când Viorica Dăncilă a fost la Craiova şi a anunţat că au fost desemnaţi câştigătorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a primelor două tronsoane ale drumului expres Craiova-Piteşti. Discursul de atunci a fost analizat doar gramatical întrucât nu a fost lipsit de dezacorduri şi cuvinte prost alese.

"Pentru noi este important, pentru dumneavoastră e important să demarăm acest proiect, iar cei 58 de kilometri aferenţi tronsoanelor 1 si 2, sunt convinsă că va duce la deconcesionarea... la ... mult aşteptată a traficului în localităţile Balş şi Slatina. Vorbea doamna ministru Olguţa Vasilescu de o perioadă mare de timp, 40-45 de minute pentru a traversa Balşul. Sunt convinsă că acest drum expres în regim de autostradă va rezolva acest aspect, ca şi multe alte aspecte legate de traficul din această regiune”, a declarat Viorica Dăncilă pe data de 1 octombrie 2018, în faţa salariaţilor de la fabrica de avioane Craiova.



Ce i-a spus preşedintele Ford Romănia Vioricăi Dăncilă





Ian Person s-a întâlnit cu Viorica Dăncilă luni, 18 martie, la fabrica Ford din Craiova. Britanicul a reamintit că în uzina de la Craiova se vor mai investi 200 de milioane de euro pentru fabricarea unui nou vehicul.





"Un alt subiect cheie este infrastructura, care continuă să reprezinte un dezavantaj major pentru noi. În discuţiile noastre anterioare cu Guvernul României am primit angajamente clare privind momentul finalizării tronsoanelor 1 şi 2 ale drumului expres Craiova – Piteşti, incluzând cele două şosele de centură din jurul oraşelor Slatina şi Balş, precum şi calendarul de lucru pentru tronsoanele 3 şi 4. Am subliniat încă o dată Guvernului faptul că este foarte important ca dumnealor să-şi îndeplinească aceste angajamente. În plus faţă de acest drum expres am solicitat şi un calendar de lucru clar pentru autostrada Piteşti-Sibiu şi reabilitarea legăturilor feroviare Timişoara-Craiova şi Craiova-Calafat. Investiţiile noastre, în special noua noastră investiţie în Craiova, se bazează pe angajamentele Guvernului român de a aduce îmbunătăţiri importante infrastructurii de transport şi ne angajăm să colaborăm în continuare cu Guvernul pentru a ne asigura că aceste modernizări de drum şi cale ferată sunt finalizate”, a spus reprezentantul Ford.

Nu este prima dată când Ian Person încearcă să atragă atenţia Guvernului României că nu este serios şi nu-şi respectă promisiunile făcute. Şi anul trecut, atunci când a anunţat că la uzina din Craiova vor continua investiţii majore, a vorbit din nou despre infrastructura din România

"Exista o diferenţă între promisiunile care au fost făcute până acum şi unde ne aflăm în acest moment. Nu suntem acolo unde am vrea să fim şi am spus asta clar Guvernului român. El s-a angajat la un plan clar de dezvoltare a infrastructurii, iar noi suntem în contact constant cu Executivul pentru a ne asigura ca sunt respectate aceste termene. Mesajul din partea Ford, dar şi a celorlalte companii din sectorul auto este: noi ne respectam angajamentele pe care ni le-am asumat, autorităţile să îşi respecte şi ele propriile angajamente", a declarat Pearson.



