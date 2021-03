Şefa UPU Craiova a fost amendată cu 10.000 de lei. „Domnule ministru, suntem vânaţi şi umiliţi! Ne auziţi?”

Medicul craiovean Luciana Rotaru, şefa Unităţii de Primiri Urgenţă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean şi a SMURD Craiova, a aflat că a fost amendată personal cu 10.000 de lei în momentul în care a primit procesul verba semnat de reprezentanţii DSP Dolj.





Culmea este că la începutul pandemiei medicul craiovean, unul dintre cei mai buni urgentişti din ţară, a fost detaşată o perioadă la spitalul din Deva pentru a-si ajuta colegii să realizeze cât mai corect inclusiv procedura de decontaminare, procedură care-i aduce acum o amendă uriaşă.

„Sancţiunea este dată pentru nerespectarea unor măsuri speciale in UPU. Au spus că nu aş respecta procedura de decontaminare, că nu respect măsurile spitalului. Doar că spitalul nu are o procedura de decontaminare, singura procedura de decontaminare existentă este cea a UPU. Nu poţi să mă acuzi că nu respect ceva ce nu există. În ceea ce priveşte procedura de decontaminare de la UPU ea este corectă, funcţionează deja de un an şi ceva”, a declarat dr. Luciana Rotaru, şefa Unităţii de Primiri Urgenţă.





„DSP vine aproape zilnic în control la UPU şi nu ni s-a spus niciodată că nu ar fi corectă. Procedura de decontaminare are la baza recomandări din literatura de specialitate, este susţinută şi de procedura de decontaminare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă", a adăugat medicul.

Aceasta consideră că măsura este nu numai abuzivă, ci şi prost aplicată. „Am fost amendată pe persoană fizică, pe o hotărâre care se dă, de fapt, persoanelor juridice. Este un abuz în serviciu, voi plăti în termen amenda, nu am altă soluţie, dar voi chema în instanţă DSP pentru cele întâmplate", a mai declarat medicul craiovean.

Alt caz, altă amendă de 10.000 de lei

Şefa UPU Craiova nu este singura care a fost amendată cu 10.000 de lei de către DSP Dolj. Aceeaşi sancţiune a primit şi un medic neurolog de la Spitalul de Urgenţă Craiova care după ce a consultat o pacientă, după ce a scris recomandările în fişa de observaţie, a uitat să pună şi parafa.





În plus, medicul neurolog a fost sancţionat, conform unui comunicat de presă, pentru că „nu a solicitat transferul pacientei în altă secţie ATI prin CNCCI”.

Ce spun cadrele medicale din Craiova

Asistentele şi medicii craioveni spun că au ajuns la capătul răbdării. „Din păcate, ne e frică să ne spunem numele atunci când vorbim cu ziariştii. Ştim că a doua zi vom avea probleme, va trebui să dăm note explicative şi mai ştim că atunci când acuzăm DSP Dolj imediat ne trezim cu control. Şi, logic, într-un sistem sanitar ca al nostru, cum să nu găseşti nereguli? Dar noi suntem de vină? Domnule ministru, suntem vânaţi şi umiliţi, ne auziţi?", au spus mai multe cadre medicale.

Colegii celor doi medici amendaţi cu câte 10.000 de lei cred că DSP Dolj ar trebui să răspundă pentru ceea ce face în această perioadă.





„De când a început pandemia, cei de la DSP Dolj ne-au amendat, ne-au cerut tot felul de lucruri fără să le pese de nimic. Acum sunt supăraţi că Spitalul de Urgenţă nu găseşte soluţii să mai suplimenteze locuri ATI. Nu le pasă că putem sări toţi în aer dacă mai băgăm multe ventilatoare în spitalul ăsta vechi Credem că de-asta fac ce fac acum. Cum s-o amendezi pe doctoriţa Rotaru care de la începutul pandemiei a fost doar în prima linie? Să spui că nu e corect procedeul de decontaminare. Să întrebi de ce nu ne schimbăm în izolatorul UPU unde avem COVID?", au mai declarat medicii craioveni.





Direcţia de Sănătate Publică Dolj nu a formulat deocamdată un punct de vedere legat de acuzaţiile făcute de medicii craioveni. Vom reveni cu precizările DSP imediat ce le vom obţine.

Vă recomandăm să citiţi şi: