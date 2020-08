Şefa ISJ Dolj, acuzată că „execută“ inspectorii care nu-i dau dreptate. „Sunt buni cei care practică semne obscene“

Toţi cei trei dascăli care o arată cu degetul pe şefa ISJ Dolj spun că în ultima vreme comportamentul acesteia a fost greu de suportat şi chiar dau de înţeles că aceasta ar fi comis multe ilegalităţi de când se află în fruntea inspectoratului. Profesorii sunt revoltaţi că Monica Sună a acceptat s-o păstreze în echipa de inspectori şcolari pe Ani Drăghici, cea care a postat luna trecută pe pagina sa de socializare mesajul: „Atunci când javrele latră despre tine... Aminteşte-le că le-ai dat să mănânce“. Mesajul a fost însoţit de un semn obscen: o mână cu degetul mijlociu ridicat , ceea ce a stârnit multe comentarii. Iar înlăturaţi, întâmplător sau nu, au fost exact cei care au acuzat public gestul profesoarei Drăghici.

Revoltător este, însă, nu numai că Ani Drăghici a fost păstrată în funcţie, spun şi alte cadre didactice, ci şi că, în locul dascălilor cu experienţă, a fost promovată tocmai fina acesteia care a fost propusă pentru o jumătate de normă de inspector şcolar de biologie şi o jumătate de normă de inspector de management.

Ce spun foştii inspectori

Simona Chiriţă a fost în ultimii 8 ani inspector şcolar şi a condus departamentul activităţi extraşcolare din cadrul ISJ Dolj. "Sunt unul dintre profesorii care nu au mai primit detaşare in ISJ Dolj in functia de inspector, după o perioadă de 8 ani. De ce? Nu am mai fost pe plac atunci când am spus ceea ce gândesc. Funcţiile nu sunt pe viaţă, doar că sunt foarte indignată de atitudinea colegilor, membri CA, la care aveam mai multă pretenţie si respect, (nu pentru toţi colegii ca unii....) ba mai mult, un coleg a venit din concediul medical să voteze împotriva noastră să-i facă ei pe plac şi pentru ca toţi ceilalţi să-şi păstreze "scaunul" de la ISJ....", a scris profesoara pe pagina sa de socializare.

Alexandru Dragnea a făcut şi el parte din echipa de inspectori a ISJ Dolj tot 8 ani. "Şi eu sunt unul dintre inspectorii care nu au mai primit detaşare în ISJ Dolj pentru functia de inspector, după o perioadă de 8 ani. Motivele? Pe doamna Leontina Sună nu a interesat-o capacitatea mea profesională şi nici a celorlalţi colegi care au fost schimbaţi, şi ne-a executat doar pentru că a fost foarte deranjată că în ultimii doi ani în CA-ul ISJ nu am susţinut nişte demersuri venite probabil şi pe filiera politică sau alte “obligaţii”, uneori am considerat că anumite aspecte pe care doamna le supunea la vot erau cel puţin incorecte dacă nu ilegale (mişcare de personal sau gradaţii de merit).

Un alt motiv pentru care nu am primit detasare este acela ca m-am dezafiliat de la PSD, asta din cauza comportamentului dumneaei care resprezenta social- democraţia, eu semnalând de multe ori acest stil de management greşit şi în interiorul instituţiei cât şi în afară, dar nu s-a întâmplat nimic pentru că se vorbeşte prin târg că este susţinută de o doamnă parlamentar, dacă nu mă crede doamna respectivă( bănuiesc că se ştie) să meargă în târg şi o să afle!, a scris Gragnea pe facebook.

Cel de-al treilea fost inspector şolar este profesorul de engleză Daniel Leotescu. "În sfârşit mă pot exprima liber! După cum probabil aţi aflat, am fost înlocuit din funcţia de inspector şcolar pentru limba engleză şi limba germană, funcţie pe care o ocup de 3 ani... De ce nu sunt bun pentru Monica Sună? O să vă răspund. Am plecat de la Carol şi mă întorc la Carol, ea a plecat de la LIA şi s-a transferat fiind general. Mai mult, ca general a dat concurs pe un post de metodist la CCD. Extrem de moral! Nu mai menţionez cine a făcut subiectele pentru concurs! Eu am gradatie de 10 ani, nu mi-a dat Monica Sună.

Sunt o persoană care nu suportă nedreptăţile şi nu suport să fiu călcat în picioare şi umilit. Am acceptat multe umilinţe pentru că nu am vrut să întorc spatele unor persoane care m-au sprijinit. Cei care mă cunoaşteţi ştiţi că îmi asum ceea ce fac. Mi-am asumat opoziţia pe care am făcut-o Monicăi Sună, mi-am asumat inclusiv părerile politice, în ciuda numărului mare de foşti elevi care mă huleau...", a scris şi Letescu. Acesta a adăugat că îşi asumă că este un om "de stânga", "Încă mai sunt o persoană verticală şi asta deranjează! În momentul când am spus ce gândesc, am fost înlăturat! Dacă asta o face pe ea fericită, reliefează cât este de mică! Ceea ce nu va înţelege niciodată Monica Sună este că nu se poate conduce de sub masă...Plec cu fruntea sus, cu zeci de mesaje de la colegele mele, de la persoane la care nici nu mă aşteptam!... Voi încheia cu 2 întrebări:

1. În viziunea "managerială" a Monicăi Sună, cum poţi să te dezici public de o persoană care foloseşte limbaj suburban, dar să o păstrezi inspector?

2. Ce se va întâmpla dacă MEC-ul nu va da aviz pentru noile numiri?", a mai scris profesorul Leotescu.

Monica Sună, şefa ISJ Dolj, a refuzat până acum să comenteze acuzaţiile publice care i se aduc.

